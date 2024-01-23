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  4. SON DAKİKA: Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak! Motorinden sonra akaryakıta bir zam daha (23 Ocak 2024 benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA: Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak! Motorinden sonra akaryakıta bir zam daha (23 Ocak 2024 benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
23.01.2024 10:05 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araç sahibi milyonlar tarafından takip ediliyor. 23 Ocak 2024 Salı günü güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Mazot zammı sonrası akatryakıt litre fiyatları için yeni bir zam daha yapılacağı öğrenildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin fiyatları…

Son dakika haberleri… Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Dün yüzde 2’lik yükseliş yaşayan petrol, bu gece akaryakıt pompa fiyatları için zam olarak geri dönüyor. Peki 23 Ocak 2024 Salı mazot-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

Keşfet

MOTORİNDEN SONRA SIRA BENZİNDE

MOTORİNDEN SONRA SIRA BENZİNDE

Geçtiğimiz günlerde 1,15 TL’lik zam ile 41 lirayı aşmıştı. Bir zam haberi de benzin grubundan geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor. Böylece benzinde fiyatlar zam sonrası 39 lirayı aşacak.

Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

PETROL FİYATLARINDA SALDIRI ENDİŞESİ

PETROL FİYATLARINDA SALDIRI ENDİŞESİ

Brent petrol, Pazartesi günü neredeyse yüzde 2'lik bir yükselişin ardından varil başına 80 dolar civarında sabit kalırken, ABD ham petrolü 75 doların altındaydı.

Fiyatları, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki İran destekli Husi isyancılara karşı yeni bir saldırı turu yapmasının Orta Doğu'da gerilimi artırması ve küresel arzın bol olduğu endişelerini gidermesinin ardından kazançlarını korudu.

23 OCAK 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

23 OCAK 2024 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • Benzin: 36,78 TL – 36,87 TL
  • Motorin: 40,08 TL – 40,19 TL
  • LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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