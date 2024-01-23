SON DAKİKA: Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak! Motorinden sonra akaryakıta bir zam daha (23 Ocak 2024 benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberleri… Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Dün yüzde 2’lik yükseliş yaşayan petrol, bu gece akaryakıt pompa fiyatları için zam olarak geri dönüyor. Peki 23 Ocak 2024 Salı mazot-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…
Geçtiğimiz günlerde 1,15 TL’lik zam ile 41 lirayı aşmıştı. Bir zam haberi de benzin grubundan geldi. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,46 TL fiyat artışı öngörülüyor. Böylece benzinde fiyatlar zam sonrası 39 lirayı aşacak.
Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrol, Pazartesi günü neredeyse yüzde 2'lik bir yükselişin ardından varil başına 80 dolar civarında sabit kalırken, ABD ham petrolü 75 doların altındaydı.
Fiyatları, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki İran destekli Husi isyancılara karşı yeni bir saldırı turu yapmasının Orta Doğu'da gerilimi artırması ve küresel arzın bol olduğu endişelerini gidermesinin ardından kazançlarını korudu.
İSTANBUL