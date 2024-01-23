SON DAKİKA: Benzin litre fiyatı 39 lirayı aşacak! Motorinden sonra akaryakıta bir zam daha (23 Ocak 2024 benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberleri… Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Dün yüzde 2’lik yükseliş yaşayan petrol, bu gece akaryakıt pompa fiyatları için zam olarak geri dönüyor. Peki 23 Ocak 2024 Salı mazot-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…



