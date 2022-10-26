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  4. Son dakika: Bunu yapmayan EYT’li 140 bin liradan olabilir! Asgari ücret zammı ile daha da artacak: Kıdem tazminatı için 'SGK' detayı…

Son dakika: Bunu yapmayan EYT’li 140 bin liradan olabilir! Asgari ücret zammı ile daha da artacak: Kıdem tazminatı için 'SGK' detayı…

26.10.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile emekli olup işinden ayrılacaklara kıdem tazminatı hakkı doğacak. En düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatının 2023 Ocak asgari ücret zammı ile yüzde 50 daha artacağı tahmin ediliyor.Ancak emekli olmak istemeyen hak sahiplerinin kıdem tazminatından olmaması için yeni detay ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘emekli olur’ yazısı almazsanız kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile emekli olup işinden ayrılacak olan milyonlara kıdem tazminatı doğacak. En düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatının 2023 Ocak asgari ücret zammı ile yüzde 50 daha artacağı tahmin ediliyor. Ancak emekli olmak istemeyen hak sahiplerinin tazminat hakkından olmaması için çok kritik bir detay ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘emekli olur’ yazısı almazsanız kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Son dakika: EYT için çalışmalarda sona yaklaşılırken, tek formüllü düzenleme için Emeklilikte Yaşa Takılan milyonların gözü Aralık ayında gelecek açıklamalara çevrildi. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli edileceği ifade edilirken, emekli olup işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alabilecek. Peki kıdem tazminatı almak için nelere dikkat etmek gerekiyor? EYT’lilere 2023’te ne kadar tazminat ödenecek? İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: EYT’LİLER İÇİN KIDEM TAZMİNATI ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE YÜKSELECEK

Ocak 2023 ile yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde çalışmalarda sona viraja girilirken, Aralık ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Toplam EYT’li sayısının 4,5 milyon civarında olduğu tahmin edilirken, EYT düzenlemesi sonrasında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın emekli olabileceği öngörülüyor.
Bu kapsamda yeni emeklilere ödenecek maaşlar için 2023 devlet bütçesinden önemli bir kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni açıkladı. Bütçe teklifinde 3600 ek gösterge ve Meclis'e gelecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi de öngörülerek geçen yıla göre yüzde 60'a yakın artış gözlemlendi. Devlet hazırlıklarını yaparken yeni emeklilere ödenecek kıdem tazminatı için şirketler de planlamalarını yapmaya başladı. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor.

EMEKLİ OLANLAR YENİDEN ÇALIŞABİLİR Mİ?

EMEKLİ OLANLAR YENİDEN ÇALIŞABİLİR Mİ?
EYT ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri hak sahibi kişinin çalışmaya devam edip edemeyeceği konusu. EYT kapsamında olan kişiler yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir. Ancak emekliye ayrılacak kişilerin kıdem tazminatı alabilmesi için dikkat etmesi gereken çok kritik bir nokta olduğu öğrenildi.

SGK’DAN ‘EMEKLİ OLUR’ YAZISI ALMANIZ ŞART

SGK’DAN ‘EMEKLİ OLUR’ YAZISI ALMANIZ ŞART

Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ancak kıdem tazminatı almak istiyorsanız istifa dilekçenizi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alacağınız ‘emekli olur’ yazısı ile desteklemek zorundasınız. Eğer istifa dilekçenizi SGK’dan bu yazıyı almadan işverene iletirseniz kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yazı kıdem hakkınızın saklı kalmasını sağlayacak.

140 BİN LİRAYI ÇÖPE ATABİLİRSİNİZ

140 BİN LİRAYI ÇÖPE ATABİLİRSİNİZ

2023 yılında gelecek zamlar ile düşünüldüğünde ise bugün en düşük kıdem 6 bin 471 lira. Yemek yol yardımlarını da dikkate alırsanız bu rakam 7 bin liraya geliyor. 20 yıl çalışan SGK’lı içinse 140 bin lira ödeniyor. SGK uzmanları konuya ilişkin uyarıda bulunurken “140 bin liranızı çöpe atmayın” diyor.
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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı EYT

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