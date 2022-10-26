Son dakika: Bunu yapmayan EYT’li 140 bin liradan olabilir! Asgari ücret zammı ile daha da artacak: Kıdem tazminatı için 'SGK' detayı…

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile emekli olup işinden ayrılacak olan milyonlara kıdem tazminatı doğacak. En düşüğü 6 bin 471, en yükseği 140 bin lira olan kıdem tazminatının 2023 Ocak asgari ücret zammı ile yüzde 50 daha artacağı tahmin ediliyor. Ancak emekli olmak istemeyen hak sahiplerinin tazminat hakkından olmaması için çok kritik bir detay ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ‘emekli olur’ yazısı almazsanız kıdem tazminatı alamama ihtimali ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Son dakika: EYT için çalışmalarda sona yaklaşılırken, tek formüllü düzenleme için Emeklilikte Yaşa Takılan milyonların gözü Aralık ayında gelecek açıklamalara çevrildi. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli edileceği ifade edilirken, emekli olup işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alabilecek. Peki kıdem tazminatı almak için nelere dikkat etmek gerekiyor? EYT’lilere 2023’te ne kadar tazminat ödenecek? İşte haberin detayları…