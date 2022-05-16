Son dakika: Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde şubat ayından bu yana ilk kez 1800 doların altına indi. Ons altın fiyatı bu bölgelerden toparlansa da yılın ikinci en büyük haftalık düşüşünü kaydederek yüzde 3’ten fazla değer kaybı yaşadı. Altın fiyatlarındaki düşüşte hafta başında güvenli liman akışlarından yararlanan dolar endeksindeki on yılların zirvesi etkili oldu.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı son raporunda, küresel ekonomik büyümenin beklenenden daha hızlı yavaşlayabileceği ve enflasyonun tahminlerden daha uzun süre yüksek seyrettiği konusunda uyardı. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed üyelerinden gelen açıklamalar da dolar endeksinin gücünü korumasına yardımcı oldu. Bazı Fed üyeleri sonraki iki politika toplantısında iki 50 baz puanlık (bps) faiz artırımına desteklerini dile getirirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise 75 baz puanlık artışları sonsuza kadar dışlamayacaklarını kaydetti.

Ancak risk duyarlılığında görülen mütevazı iyileşme, doların hafta ortasında cazibesini kaybetmesine neden oldu ve altın fiyatlarında toparlanmanın kapısını açtı. ABD Başkanı Joe Biden enflasyonun düşmesine yardımcı olmak için Çin ithalatına yönelik Trump dönemi tarifelerini kaldırmayı düşündüklerini söyledi. Çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon verisinin 40 yılın zirvesinden gerilemesi ise 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin yüzde 3’ün altına düşmesine neden oldu ve altın günü pozitif bölgede kapattı.