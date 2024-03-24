SON DAKİKA | Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? Milyonların gözü kulağı Erdoğan'da! AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi başladı

Son dakika: Emekli maaşlarına zam beklentisi seçimlere 1 hafta kala adeta tavan yaptı. Hafta içi AK Parti kanadından gelen açıklamaların ardından tüm gözler AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne çevrilmişti. 31 Mart'a 1 hafta kala İstanbul, bugün AK Parti'nin mitingine ev sahipliği yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki açıklamaları emekliler tarafından da yakından takip ediliyor. Bu konuşmayla beraber, "Emekli maaşlarında yeni düzenleme olacak mı?" sorusunun da yanıt bulması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti'nin mitingi saat 14'te başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletiliyor.

MURAT KURUM: "İSTANBUL'UN HAKKINI İSTANBUL'A VERECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu:

İstanbul'da ulaşım büyük bir çileye dönüştü. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak. Onların reklama, siyasi kaynaklara verdiği parayı biz İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un hem başkanı olacağım hem de İstanbulluların kardeşi, evladı olacağım.

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