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  4. SON DAKİKA | Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? Milyonların gözü kulağı Erdoğan'da! AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi başladı

SON DAKİKA | Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? Milyonların gözü kulağı Erdoğan'da! AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi başladı

24.03.2024 14:27
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Son dakika haberi: Seçim öncesi emekli maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? Milyonlarca vatandaş bu soruya yanıt ararken; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine 1 hafta kala Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde halka seslenecek. Mitingi emekliler de dikkatle takip ediyor. Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasında emeklilere açacağı parantez merak ediliyor. Hafta içi, Erdoğan'ın seçim öncesinde maaşlara bir zam 'müjdesi' duyurma ihtimali olduğu konuşulmuştu.

Son dakika: Emekli maaşlarına zam beklentisi seçimlere 1 hafta kala adeta tavan yaptı. Hafta içi AK Parti kanadından gelen açıklamaların ardından tüm gözler AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne çevrilmişti. 31 Mart'a 1 hafta kala İstanbul, bugün AK Parti'nin mitingine ev sahipliği yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki açıklamaları emekliler tarafından da yakından takip ediliyor. Bu konuşmayla beraber, "Emekli maaşlarında yeni düzenleme olacak mı?" sorusunun da yanıt bulması bekleniyor. İşte tüm detaylar...

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti'nin mitingi saat 14'te başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletiliyor.

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MURAT KURUM: "İSTANBUL'UN HAKKINI İSTANBUL'A VERECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu:

  • İstanbul'da ulaşım büyük bir çileye dönüştü. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak. Onların reklama, siyasi kaynaklara verdiği parayı biz İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un hem başkanı olacağım hem de İstanbulluların kardeşi, evladı olacağım.

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İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

  • Bu iş bilmez yönetim tek bir eser üretemedikleri gibi bir de kalkıp bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Yahu sen İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen İBB bütçesiyle seçim kampanyası yaparken biz Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında afetzedelerimizin ellerinden tutuyorduk. Sen kendi genel başkanını devirmek için kapı arkasında gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. Biz İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Bu söz Murat Kurum sözüdür! Bu söz liderimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024

AK PARTİ'NİN İSTANBUL MİTİNGİNDEN KARELER:

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Zam emekli Seçim 2024
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