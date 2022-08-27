Son dakika | Emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı! 31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri kritik: Elinizi çabuk tutun

Son dakika haberi: Emekli promosyon ödemeleri her ay artıyor. Daha birkaç öncesine kadar en fazla 3 bin TL olan promosyon ödemeleri 7 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Hatta bazı bankalar ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye kadar tutarı çıkarıyor. Bu artışta emekli maaşlarına ocak ve temmuzda olmak üzere iki defa yapılan ve toplamda yüzde 80’i bulan zam da etkili olurken; 31 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri ise kritik. İşte emekli maaş promosyonlarında son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN NUMARA ALIP SAATLERCE BEKLİYORLAR

Promosyondaki artıştan yararlanmak isteyen vatandaşlar günlerdir bankaların önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Bankalar ise şube içine belli sayıda emekli alıp işlemleri tamamlıyor. Genelde 10’arlı gruplar halinde sırayla işlem yapılıyor. Bu nedenle aynı gün işlemini gerçekleştiremeyen ve ertesi gün tekrar bankaya gelen emekli bir hayli fazla.

Bolu’da 2 gündür promosyon alabilmek için sıraya giren Edip Özyancak (69), “Dün sabah geldim. Sıra almıştım. Geri iade ettiler. Bugün yeniden alacağım. Saat 08.00’de geldim. Burada 7 bin 500 lira veriyorlar. Onun için geldim, işlem yaptırmaya çalışıyorum. Erken geldim ama hâlâ sıra alamadım” diye dert yandı.

GÜNCELLEME TALEP EDİN

Posta'da yer alan habere göre; Birçok emekli, maaşını yüksek promosyon ödeyen bankalara taşıyor. Ancak mevcutta maaş aldığı bankadan talep edenler de promosyonlarını güncelleyebiliyor. Bankalar da müşterilerini kaybetmemek adına bu güncellemeye olumlu dönüyor. Fakat bu işlem otomatik olmuyor. Emeklilerin yeni kampanyadan faydalanmak için bankaya ‘güncelleme’ talebiyle bizzat başvurmaları gerekiyor.

Bu durumda banka, daha önce yaptığı promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir rakam belirliyor. Ortaya çıkan bu rakam az bulunursa, maaş istendiği zaman herhangi bir bankaya taşınabilir. Fakat son dönemde kredi borcu olan emeklilere ‘bloke’ adı altında zorluk çıkarılıyor. Bu uygulama emeklilerden büyük tepki çekiyor. Uzmanlar kredi borcu bahane edilerek maaş taşıma işlemine engel çıkarılamayacağına dikkat çekiyor.

MAAŞ NASIL TAŞINIR?

Banka değiştirme işlemi aslında çok kolay. İsteyen 3 yıllık süresinin dolmasını bekler, isteyen istediği an maaşını taşıyabilir. Emeklinin yapacağı tek şey başvuru yapmak. Bunun için önce geçiş yapılacak ve halihazırda maaş alınan bankaya bildirimde bulunmak gerekiyor.

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet’ten yapılabiliyor. En sağlam yöntem banka şubelerine gitmek. 3 yıllık süre bitmeden önce geçiş yapılıyorsa emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonunu emekli maaşı yattığı an peşin alıyor.

promosyon sunuyor. Üstelik emekli yakınlarını davet eden tüm müşteriler, maksimum 10 kişi olmak koşuluyla her bir yakını için 250 TL yani toplamda 2 bin 500 TL nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 30 Eylül’e kadar sürüyor.