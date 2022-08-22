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Son dakika | Emekli promosyonları 32 bin TL'ye mi çıkıyor? Bankaların yarışı kızıştı, Bakanlık çalışma başlattı

22.08.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bankaların verdiği emekli promosyon ücretleriyle ilgili her gün yeni bir haber gelirken, bankalar arasındaki 'promosyon' giderek kızıştı. Bakanlığın çalışma yürüttüğünü ve emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL’ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz." diye konuştu. İşte emekli promosyonlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika haberi: Bankalar emekli promosyon ücretleriyle ilgili yapılan "30-32 bin TL’ye çıkabilir" açıklaması gündem yarattı. 12 milyon emeklinin büyük bir sayı olduğunu belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Bakanlığın çalışmasıyla birlikte emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini belirti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin'in açıklaması bir anda heyacan yaratırken, vatandaşlar şimdiden "Emekli promosyonları 32 bin TL'ye mi çıkıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili tüm detyaylar...

SON DAKİKA | EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN 32 BİN TL İDDİASI: GÖRÜŞMELER VAR

Son dönemde bazı bankalar tarafından maaşını taşıyan emeklilere yüksek promosyonların verileceği açıklandı. Bu promosyonlardan faydalanmak için maaşını taşımak isteyen vatandaşların sıkıntılar yaşadığını aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli maaşına haciz konamayacağını bu yüzden bankaların müşterilerinin gitmemesi için maaşlarına bloke koyduğunu söyledi.

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Şahin, "Emekliler çok büyük bir kalabalık. Normalde promosyon olayını biz 2-3 yılda bir kurumlarda görüyoruz, duyuyoruz. İşçiler ve memurlar adına kurumlar bankalarla pazarlık yapıp, promosyon alıyorlar. O rekabet esnasında miktar giderek artabiliyor. En kalabalık ekip aslında emekliler. Aslına bakarsanız emekliler adına bakanlığın bankalarla bir pazarlık yapması lazım. Bütün emekliler adına tek çatı altında daha ciddi rakamlar emeklilere promosyon olarak sağlanabilir. Fakat şu anda bunu yapamıyorlar, yapmıyorlar sebebini bilmiyorum. Emeklilerin bu konuda dikkat etmesi gereken kurallar var.

"EMEKLİLER İSTEDİKLERİ BANKADAN ALABİLİRLER"

Emekliler istedikleri bankadan alabilirler.Promosyon bir pazarlıktır, serbest bir piyasadır. Emekliler istedikleri bankadan alabilirler. Dolayısıyla bankalar emeklileri kendi bankalarına çekmek için yüksek promosyonlar veriyorlar. Yalnız bu noktadan sonra sıkıntılar başlıyor. Normalde emeklinin maaşına haciz konamaz. Ancak bankalar haciz konamaz olayından yola çıkarak, bloke koyuyorlar. Yani kendisinden gitmesini istemiyorsa, kredi ve kredi kartı varsa, hesaba bloke koyuyor. Gitmesin diye sıkıntı çıkartıyor. Fakat emeklinin eğer ki sözleşme süresi bitmişse gitme hakkı var. Fakat süresi bitmeden gitmek istiyorsa o almış olduğu promosyonun kalan süreye olan oranı belirleniyor ve o tutar ödenerek, bankadan ayrılabiliyor. Yalnız bankalar bloke koyuyorlar. Bloke konusunda da Yargıtay Genel Kurulu’nun bir kararı var. Yani emeklinin promosyon hariç devlet tarafından verilen bütün ödemelerine ne haciz konulabilir ne de bloke konulabilir. Bankalar bu blokeyi koyuyorlar ve o konu çözülene kadar o kişiyi göndermiyorlar. Blokeyi de mahkeme kararıyla çözdürdükten sonra o blokeyi kaldırarak, yeni bir bloke koyuyorlar. Emekliler şimdi işlerini bırakıp bankalarla bu uğraş içerisine girdiler" dedi.

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"EMEKLİ GİDEBİLİR, ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Emeklilerin istediği zaman istediği bankaya gidebileceğini, bunu engellemek isteyen bankalara cezai yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Normalde yapılması gereken; emekli istediği zaman istediği bankaya gidebilir, yüksek fiyat veren ya da vermeyen fark etmez. Emekli gidebilir, bunu engelleyemezsiniz. Ancak gitmemesi için kendilerince önlemler alıyorlar. Fakat hukuku çiğniyorlar. Bu anlamda bankaların uyarılması gerekiyor. Mahkemeler kararı verirken 'sadece blokenin kaldırılması' diyor fakat o kaldırılma esnasında 6, 8, 10 ay her ne kadarsa emeklinin bir mağduriyeti oluşuyor. Mağduriyetin de bir karşılığının ödetilmesi lazım ya da bankaya bir ceza verilmesi lazım. Banka yaptığıyla kalıyor. Dolayısıyla bitirmiyorlar, devam ediyorlar. Öyle ki; bankalar şu anda 'bana borcu var' diye blokeyi koyuyor, daha sonra 'bloke kaldırıldı' dendiğinde onu alıp icra dosyasına koyuyor. Sonra diyor ki, ‘ben icra dosyasındaki parayı aldım'. Hesabından almadım.’ Bu çok yanlış bir şey; siz ekiplerinizle, hukukçularınızla emekliye hayatı çekilmez hale getiremezsiniz. Burada hukukun onlara bir ceza vermesi gerekiyor. Sadece kaldırmayla yetinilmemeli. Bunun mutlaka bir yaptırımı olmalı ve emeklilerin de promosyonla rahat bir nefes alması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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"EMEKLİLERE 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GELEBİLİR"

Bakanlığın çalışmasıyla birlikte emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini de belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL’ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. Bakanlık; 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" diye konuştu.

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

(İHA)

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA
3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL’ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64’ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor.
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