SON DAKİKA: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI Temmuz 2024 için belli oldu: 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaş tablosu değişti: Gözler en düşük emekli maaşında!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12.500 ila 15.000 TL arasında bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.