SON DAKİKA: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI Temmuz 2024 için belli oldu: 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaş tablosu değişti: Gözler en düşük emekli maaşında!

Son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur zammı ve emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile memurların ve memur emeklilerinin maaşı Temmuz-Ocak dönemi için ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemesi içinse gözler ekonomi yönetimine çevrildi. İşte zamlı maaşların ödeneceği tarihler ve Temmuz 2024 zammı haberinin detayları…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti.
Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12.500 ila 15.000 TL arasında bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.