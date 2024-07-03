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  4. SON DAKİKA: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI Temmuz 2024 için belli oldu: 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaş tablosu değişti: Gözler en düşük emekli maaşında!

SON DAKİKA: EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI Temmuz 2024 için belli oldu: 6 aylık enflasyon farkı sonrası maaş tablosu değişti: Gözler en düşük emekli maaşında!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.07.2024 10:05
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Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur, memur emekli zammı ile memur maaş zammı refah payı ve seyyanen zam hariç belli oldu. Temmuz 2024’te ne kadar emekli maaşı alırım? Memur Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? soruları Haziran ayı TÜFE verileri sonrası 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ile yanıt buldu. İşte yeni emekli maaşları ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil meslek meslek memur maaşları tablosu…

Son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile memur zammı ve emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile memurların ve memur emeklilerinin maaşı Temmuz-Ocak dönemi için ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemesi içinse gözler ekonomi yönetimine çevrildi. İşte zamlı maaşların ödeneceği tarihler ve Temmuz 2024 zammı haberinin detayları…

Express

YENİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ORANLARI

HAZİRAN AYI ENFLASYONU TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI

HAZİRAN AYI ENFLASYONU TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde  olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73
  • 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73
  • 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46
  • 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
  • 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31

İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)

İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)
  • Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL
  • Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL
  • SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL
  • SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12.500 ila 15.000 TL arasında bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2024 MAAŞLARI

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2024 MAAŞLARI
  • En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL
  • En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL
  • Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL
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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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