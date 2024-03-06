SON DAKİKA: Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

Son dakika haberi... Yerel seçimlere sayılı günler kala emeklinin çifte zam beklentisi de arttı. Emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi. Akbaşoğlu, emekli aylıklarına iyileştirmede seçim sonrasını işaret etti, Meclis'in Nisan ayında çalışmalara başlayacağını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, "16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz” açıklamasını yapsa da emekliye ek zam gündemden düşmüyor.
Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.
Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.
Emeklilerin maaşlarına ve bayram ikramiyelerine zam beklentilerine ilişkin Mynet'e değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz da şunları kaydetmişti:
"Emeklilerimiz enflasyon oranında zam alıyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan; emeklinin dar gelirlinin enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin demeçlerde bulunuyorlar. Yasa koyucu geçtiğimiz dönemlerde de enflasyonun üzerinde refah payı eklentisiyle verildiğini gözlemleyebiliyoruz.