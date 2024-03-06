SON DAKİKA: Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını belirterek, "16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz” açıklamasını yapsa da emekliye ek zam gündemden düşmüyor.