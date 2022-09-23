Son dakika: Emeklilik sistemi sil baştan! Bağ-Kur ve SSK'lılar dikkat! Prim gün sayısı eşitleme nasıl olacak?

Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili süreç devam ederken konunun Aralık ayı ile birlikte çözüme kavuşması bekleniyor. Milyonlarca kişi EYT için gün sayarken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ‘prim gün sayısı’ sorununa ilişkin çok kritik bir detayı açıkladı. “Prim gün sayısı nasıl eşitlenecek?” İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son yaşanan gelişmenin detayları…

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emekli olmak için bekleme süreleri ve prim gün şartları farklılık gösteriyor. Yine emekli maaşı hesaplanırken de farklı hesaplama sistemleri uygulanıyor.