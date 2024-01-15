SON DAKİKA: Emekliye ek zamda gözler Kabine'de! Refah payında 4,05 puanlık hesap... Bağ-Kur SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: 4A SSK 4B Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 37,57 olmuştu. Memur emeklisi ise yüzde 49,25’lik zamma hak kazanmıştı. 2024 emekli zammı sonrası yeni emekli maaş tablosu 7500 TL üzerinde alan vatandaşlar için netleşti. Rakamlar e-Devlet’e de yansıdı. Ancak memur ve işçi emeklisi arasında oluşan 11,68 puanlık fark en düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi emekliye refah payı için beklentiye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli zammı için yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na alternatifli bir çalışma talimatı vermişti. O çalışmalar da sona gelindi. Emekli zammı Kabine Toplantısı sonrası netleşecek. Peki "Zamlı emekli maaşları ne zaman hangi tarihte yatacak?" İşte emekli maaşı zammı ile ilgili tüm detaylar…



