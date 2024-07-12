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  4. Son dakika: Emekliye zamda karar Kabine Toplantısı’na kaldı: New York’tan talimatı verdi: Bağ-Kur, SSK emekli maaş zammında en güçlü rakam

Son dakika: Emekliye zamda karar Kabine Toplantısı’na kaldı: New York’tan talimatı verdi: Bağ-Kur, SSK emekli maaş zammında en güçlü rakam

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.07.2024 07:25
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Son dakika: Türkiye’nin gündemi emekliye ek zam düzenlemesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayan ekonomi yönetimi gelen öneriler doğrultusunda tüm formülleri masaya yatırmış durumda. Ancak henüz bir karara varılamamış olması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da harekete geçirdi. New York’tan, “NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” talimatını verdi. Peki emekli zammı Temmuz 2024 refah payı ne olacak? İşte emekliye zamda son durum…

Son dakika haberi… Emekli kök maaşı 8 bin TL altında kalan 1,8 milyon kişi 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 24,73 gelmesinin ardından sıfır zam alırken yeni düzenleme ile 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı artırılacak. Bu kapsamda yüzde 24,73’lük zammın üstüne yüzde 20 daha eklenerek en düşük emekli aylığının 12 bin TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4a SSK, 4b Bağ-Kur emekli maaş zammı Temmuz 2024 ne oldu?

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TÜM FORMÜLLER MASADA

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgiye göre, hafta başında AK Parti’nin ekonomi kurmayları eldeki seçenekleri masaya yatırmak için bir araya geldi. Görüşmeden net bir şey çıkmayınca kurmaylar ikinci kez toplandı. Daha önce parti ve külliyedeki toplantılarda yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmelerde net bir formül ortaya konulamayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

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HERKESE 2 BİN TL SEYYANEN ZAM HAZİNE'YE ÇOK GELDİ!

Toplantılarda kök aylığın artırılmasının emeklilerin lehine olduğu ancak bu formülün en düşük primi ödeyenlerle, yüksek prim ödeyenlerin maaşları arasındaki makasın daralması anlamına geldiği, bunun da emekliler arasında adaletsizliğe neden olabileceği görüşü belirtildi. Bunun yerine tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi fikri masaya yatırıldı. Ancak "Herkese 2 bin TL'lik seyyanen zam yapalım" görüşü Hazine’ye getireceği ek yükten dolayı bu formüle de sıcak bakılmadı.

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SON SÖZ ERDOĞAN’DA

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik çalışmalarda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği öğrenildi. Erdoğan’ın, ABD ziyareti öncesi kurmaylarına, “Emeklilere yapılacak zam mevzusunu çalışın. Ben NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye dönene kadar bu işi bitirin” dediği iddia edildi. Erdoğan’ın bugün yurda dönmesi bekleniyor.

HIZLA MECLİS’TEN GEÇİRİLECEK

Yapılacak çalışma bütün emeklileri kapsayacak şekilde ortaya konulursa, tek maddelik değişikliğin yeterli olacağı, değişiklik teklifinin ‘Torba Yasa’ya eklenerek hızla Meclis’ten geçirilebileceği üzerinde duruldu.

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TÜM GÖZLER KABİNE TOPLANTISI’NDA

Çalışma bitirildiğinde önümüzdeki hafta yapılacak Kabine Toplantısı sonrası bizzat Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yapılacak yüzde 24,73 oranındaki zamma rağmen 1,8 milyon emeklinin maaşı, kök aylıklarının düşük olması nedeniyle 10 bin lirada kalıyor. Ekonomi kurmayları tüm alternatifleri masaya yatırarak etki analizlerini yapıyor.

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TEMMUZ 2024 SSK BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL
• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL
• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL
• SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL


Express

İŞTE EK ZAMLI EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (TEMMUZ 2024)

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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