SON DAKİKA | Emekliye zamda sürpriz zirve! Erdoğan’dan talimat geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tarih belli oldu

Son dakika: En düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak 3,6 milyon kişiye ödeniyor. Yüzde 24,73’lük zammın ardından 1,8 milyona yakın kişinin kök maaşı 10 bin TL’nin altında kalmaya devam etti. Bu kapsamda yeni bir zam düzenlemesi için harekete geçildi. AK Partili milletvekilleri sahada tepki ile karşılaşacaklarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e ileterek, emekliye zam düzenlemesi için Şimşek'i ikna ettiler. Ve dün çok kritik 3’lü bir zirve gerçekleştirildi. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin yüzde 24,73’lük zam sonrası ‘Emekli maaşım ne oldu?’ sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…

CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bir araya geldiği öğrenildi. Bu kapsamda Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütçe dengesini ve OVP hedeflerini sarsmayan bir rakam konusunda çalışma yapılması talimatını iletti.

YASA İÇİN TARİH VERDİLER

Rakam olarak ise 12 ila 12.500 TL alternatifi üzerinde durulduğu ve bugün yapılacak son değerlendirmenin ardından konunun ya Meclis’te görüşülen torba yasaya ekleneceği ya da ayrı bir teklif olarak gündeme geleceği öğrenildi. AK Partili kaynaklar en düşük emekli maaşı düzenlemesini ayın 17’sine kadar yetiştirmek isterken, teklifin en geç gelecek hafta içinde yasalaşabileceğini belirtiyorlar.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor. Eğer ayın 17’sine kadar bir karar alınmazsa ileri bir tarihte ek ödemelerle emeklilerin farkları hesaplara geçecek. Takvimi ise SGK belirleyecek.



