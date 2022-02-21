Son dakika: Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren haber! SGK’dan faizsiz konut kredisi…

Son dakika: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev almak isteyen ancak bütçesi az olanların konut sahibi olabilmesi için büyük bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Buna göre SGK konut kredisi için gerekli koşulları sağlayan kişilere sıfır faizle kredi verecek. Peki, SGK sıfır faizli konut kredisinden kimler yararlanabilir? İşte SGK’nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap…

Ev almak isteyenler bankaların kredilerin faiz oranlarını görünce hayalinden çoğu zaman vazgeçiyor. İşte tam bu noktada devreye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girdi. Bu kapsamda SGK faizsiz konut kredisi vereceğini duyurdu. Kredi için başvurular 2022 devam ederken, faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahibindeki eş, çocuk, anne ya da babalar yararlanabiliyor. Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca kredinin geri ödenmesinde ise kişinin almakta olduğu aylığın dörtte biri oranında kesinti oluyor.