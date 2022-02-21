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Son dakika: Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren haber! SGK’dan faizsiz konut kredisi…

21.02.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ev alma hayali kurup kredi faiz oranları nedeniyle bu hayalinden vazgeçenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2022 yılında da 0 faizli kredi destek uygulamasını başlattı. Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Peki, SGK 0 faizli konut kredisinden kimler yararlanacak? İşte SGK ile konut kredisi alma yolları...

Son dakika: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ev almak isteyen ancak bütçesi az olanların konut sahibi olabilmesi için büyük bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Buna göre SGK konut kredisi için gerekli koşulları sağlayan kişilere sıfır faizle kredi verecek. Peki, SGK sıfır faizli konut kredisinden kimler yararlanabilir? İşte SGK’nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap…

Ev almak isteyenler bankaların kredilerin faiz oranlarını görünce hayalinden çoğu zaman vazgeçiyor. İşte tam bu noktada devreye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girdi. Bu kapsamda SGK faizsiz konut kredisi vereceğini duyurdu. Kredi için başvurular 2022 devam ederken, faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahibindeki eş, çocuk, anne ya da babalar yararlanabiliyor. Başvurular doğrudan Ziraat Bankası şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca kredinin geri ödenmesinde ise kişinin almakta olduğu aylığın dörtte biri oranında kesinti oluyor.

Faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir?

Harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların veya bu sebeple hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazileri

Krediden yararlanacak hak sahipleri arasında öncelik sıralaması nasıl olacak?

Krediden yararlanacak hak sahipleri arasında öncelik sıralaması nasıl olacak?
Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle; - Malulün kendisine, - Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, - Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, - Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına, konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.

Faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara 'Hak Sahipliği Belgesi' ve 'TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi' düzenlenmekteydi. Ancak SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan 'Veri Paylaşımına İlişkin Protokol' gereğince, SGK’dan aylık alanların 'Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması' Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır.
Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kullanılan kredi borcu ne şekilde tahsil ediliyor?

Kullanılan kredi borcu ne şekilde tahsil ediliyor?
Kredinin geri ödenmesinde kişinin almakta olduğu aylığın 1/4’ü oranında kesinti yapılıyor. Aylık bağlanmamış ya da aylığı kesilmiş müşterek kredi açılmış çocukların geri ödemelerinde ise, geri ödemelerin başladığı tarihte aylığa bağlanmış çocukların geri ödemeye esas olarak tahsil edilen aylığının 1/4'ünün yüzde 25 fazlası aylık taksit kabul edilir ve borç bitene kadar hak sahibi çocuk tarafından bankaya yatırılır.
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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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