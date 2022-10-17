SON DAKİKA | EYT bekleyenler dikkat! Emeklilik zorunlu mu olacak? 2 yeni detay ortaya çıktı: Kadınlarda yıl şartı tamam, erkekler 1 yıl daha…

Son dakika: EYT yasası için geri sayım başladı. Kasım ayının sonuna doğru Meclis gündemine gelmesi beklenen ve detaylarının Aralık ayında duyurulması planlana Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için süreçte sona gelinirken, EYT Yasası ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması bekleniyor. 8 Eylül 1999 ise EYT’de kritik tarih olarak biliniyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? İlk kimler emekli olacak? EYT yasası ile emeklilik zorunlu mu olacak? İlk maaş ne zaman bağlanacak? Kimler yüksek maaş alacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları…

SON DAKİKA: EYT’DE KRİTİK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Teknik çalışmaları tamamlanan ve yaklaşık 1,5 ay sonra detaylar kamuoyu ile paylaşılacak düzenleme için maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı yasanın zorunlu olup olmayacağı ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. EYT yasası çıktıktan sonra yaş şartı dışındaki şartları tamam olanların; örneğin primi ve sigortalılık süresi tamam olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak.

MAAŞ HESABI İÇİN 3 DÖNEM DİKKATE ALINACAK 2000 yılı öncesi, 2000 yılı - Ekim 2008 arası ve Ekim 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak. Kısacası emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak. Kişilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, yaş beklerken ödenen fazla primler, işe ara verip vermemiş olmaları, maaşın miktarında etkili olacak



KİMLER YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALACAK? EYT'ye tabi olanlar da temelde diğer hak sahipleri gibi prim gün sayısı çok olanlar değil SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani brüt maaşı yüksek olanlar daha fazla emekli maaşı alacak. Bütün çalışma hayatı asgari ücret üzerinden bildirilenler ise daha düşük maaş alacak. Burada üç ayrı hesaplama yapıldığı için tüm kazançlar önem kazanıyor. Yani son yıllar değil ilk çalışma hayatınızdan bu güne kadar tüm kazançlarınıza bakılıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı Aylık Bağlama Oranları ve güncelleme katsayılarıyla nedeniyle; bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alacak.



KADEME KADEME EMEKLİ OLUNACAK EYT yasası kapsamında yaklaşık 4 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, yasa çıktığı ilk anda 1-1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor. Bunun nedeni yaş şartı dışında prim ve süresi tamamlanmayan yaklaşık 3 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerde şartları tamamladığında kademe kademe emekli olacak.

