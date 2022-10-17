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Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret zammında! Bakan Dönmez'den son dakika açıklaması geldi: 'En kapsamlı müdahale...'

17.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilgin, "Aralık ayında asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.

Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret zammında! Bakan Dönmez'den son dakika açıklaması geldi: 'En kapsamlı müdahale...'

Son dakika haberi: Milyonlar aralık ayındaki asgari ücret düzenlemesini beklerken Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir açıklama geldi.

"EN KAPSAMLI MÜDAHALE"

Aralık ayında yapılacak asgari ücret zammı ile enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracaklarını dile getiren Bilgin, "Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" ifadesini kullandı.

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MADEN FACİASINDAN SONRA DİKKAT ÇEKEN ADIM

Bakan Bilgin ayrıca Amasra'daki maden faciasıyla ilgili de bir açıklamada bulunarak "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
en kapsamli mudahaleyi yapin 2 ay sonra kapsam disi kalin kisir donguden bir turlu cikaramiyorsunuz para politikalarino birakin artik
Her gün bir farklı bakanın bir farklı milletvekilinin bazen cumhurbaşkanının ama mutlaka her gün bir asgari ücret açıklaması var tabii ki yapacaksınız yapmak için oradasınız isterseniz yapmayın
20.000 TL olsa ne yazar gıdaya zam yapmayın yeter

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