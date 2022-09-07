Son dakika: EYT’de tek formül netleşiyor! BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, SSK detayı dikkat çekti: İşte 6 maddede milyonların merak ettiği EYT yasası…

Son dakika EYT haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için tek modelli bir çalışma yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca EYT’li vatandaş, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” sorularına yanıt ararken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT tek formül için önemli bilgiler paylaştı. İşte EYT için uygulanması planlanan tek formülün detayları… EYT İÇİN BAKAN BİLGİN’DEN FLAŞ AÇIKLAMA Ankara kulislerinde EYT düzenlemesiyle ilgili farklı iddialar vardı. Almanya ve Hollanda modeli üzerinde çalışıldığı ifade edilmişti. Bakan Bilgin, birinci ağızdan bu iddiaları yalanlarken EYT konusunda bir adet formülleri olduğunu ve çalışmanın devam ettiğini aktardı. Bakan Bilgin dün yaptığı açıklamasında ise Çalışma EYT ile ilgili formülün netleşmediğini, Aralık ayı gibi gündeme geleceğini belirterek, “Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir” dedi. Sabah’ta yer alan haberde teknik çalışma sırasında 6 başlıkta değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

1-PRİM ÖNEM KAZANIYOR Teknik çalışmalar yapılırken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ancak belli bir prim seviyesine gelmiş sigortalılar üzerinde duruluyor. Genel anlamda bakıldığı zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış herkes EYT'li olmuş durumda. Yani yaş şartı getirildiği için yaşa takılmış durumda. Ancak bu sigortalıların tamamının yasadan yararlanması yani emeklilik hakkı kazanması mümkün değil. Çünkü 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa tamamen kaldırılsa bile en az 5 bin gün prim şartı bulunuyor. Teknik çalışmada ayrıca primin de en az 5000 ile işe giriş tarihine göre 5975 gün arasında olması üzerinde duruluyor. Bu noktada çok daha fazla prim günü olan sigortalılar da var. Bunlar açısından da bir avantaj oluşturulması gündemde. Burada da kadınlar için 7.200 gün erkekler için 9.000 gün masada bulunuyor. EYT yasasından yararlanmak için 9 bin gün ya da 7 bin 200 gün istenmeyecek ama bu kadar günü olanlar için bir avantaj oluşturulabilecek.



2- SÜREYE BAKILIYOR Teknik çalışmada bakılan bir diğer konu ise sigortalı olarak bekleme süreleri. Kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süreleri de var. Bu durumda yasadan yararlanacak kadınların 230 yılı erkeklerin ise 25 yılı doldurmaları gerekiyor. Buna göre kadınlar açısından 20 yıllık süre dolmuş durumda. Ancak erkekler için 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar 25 yılı doldurdular. Daha sonra sigortalı olanlar için 2023 ve 2024 yılının gelmesi gerekiyor. Böylece yasa bugün çıktığında 6 Eylül 1997 öncesinde sigortalı olan erkekler için süre dolmuş olacak. Ancak süre şartını daha sonra tamamlayacaklar için bir kademeli geçiş de söz konusu olabilecek. Burada süre çalışılan yıl olarak değil ilk sigorta olunan tarihten sonra bu güne kadar geçen zaman olarak belirleniyor. Bu yüzden kadınların 20 erkeklerin 25 yıl çalışmaları gerekmiyor.



3-YAŞ BAREMİ MASADA

Teknik çalışmada EYT yasasından yararlanacak olanların yaşları da değerlendiriliyor. Bu gün bakıldığında bir kısım EYT'linin primini doldursa bile 40'lı yaşlarda olduğu görülüyor. Burada birkaç alternatif bulunuyor. Birisi yasada belirlenen yaş şartına kalan sürenin belli oranda indirilmesi, diğeri ise kadınlar için 50 erkekler için 52 yaş bareminin konulması. Teknik çalışma sırasında primini dolduran bir sigortalının 47 yaşında aynı şekilde primini dolduran bir sigortalının ise 53 yaşında olduğu halde ikisinin ayın şartlarda emekli edilmesinin doğru olup olmayacağı da değerlendiriliyor.



4-FARKLI KURUMLARA 3,5 YIL KURALI

Teknik çalışmada masaya gelen bir başka konu ise farklı kurumlarda sigortalı olanların durumu. Daha önce SSK'lı olup sonradan memur olanlar, veya BAĞ-KUR'lu olup SSK’lı olanlar açısından emeklilik şartları da değerlendirmeler arasında. Burada şu anda mevzuatta uygulanan son 7 yıllık süredeki 3,5 yıla bakılması ağırlık kazanıyor. Son 7 yıllık sigortalı süresince hangi kurum daha fazla ise o kurumdan emeklilik söz konusu olabilecek. Ancak BAĞ-KUR ve memurlar için 2002 itibariyle yaş şartına bakıldığı ve ona göre yaş şartı getirildiği de masada bulunuyor.

