Son dakika EYT haberleri: EYT bekleyenlere maaş hesabı! Asgari ücret detayı: Yüzde 40'ından az olamıyor…

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi Aralık ayında Meclis’e gelecek; Ocak 2023’te ise yasalaşacak Tek formül üzerinde çalışılan EYT düzenlemesinde son viraja girilirken, sayıları 5 milyona yaklaşan EYT’liler için uyarılar gelmeye devam ediyor. Yasanın çıkması ile prim ve süre eksiği olanlar istenilen kriterleri karşılayarak sisteme dahil olacak ve emeklilik hakkı kazanacak. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.

Düzenleme Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak. Sabah’ta yer alan haberde, EYT'nin kapsamı belirlenirken sigorta kolları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.

Şimdi ise gözler EYT ile ilgili Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Milyonlarca kişinin merak ettiği soruların yanıtları ise artık yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki prim ve süre açısından eksikleri olanlar ne yapacak? Sigortalılık süresini doldurmayanlar EYT kapsamına girecek mi? İşte en çok merak edilen soruların yanıtları.