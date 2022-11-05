Son dakika EYT haberleri: EYT bekleyenlere maaş hesabı! Asgari ücret detayı: Yüzde 40'ından az olamıyor…

Son dakika: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi Aralık ayında Meclis’e gelecek; Ocak 2023’te ise yasalaşacak Tek formül üzerinde çalışılan EYT düzenlemesinde son viraja girilirken, sayıları 5 milyona yaklaşan EYT’liler için uyarılar gelmeye devam ediyor. Yasanın çıkması ile prim ve süre eksiği olanlar istenilen kriterleri karşılayarak sisteme dahil olacak ve emeklilik hakkı kazanacak. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.
Düzenleme Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak. Sabah’ta yer alan haberde, EYT'nin kapsamı belirlenirken sigorta kolları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.
Şimdi ise gözler EYT ile ilgili Ankara’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Milyonlarca kişinin merak ettiği soruların yanıtları ise artık yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki prim ve süre açısından eksikleri olanlar ne yapacak? Sigortalılık süresini doldurmayanlar EYT kapsamına girecek mi? İşte en çok merak edilen soruların yanıtları.
Sosyal Sigortalar Kanunu'na eklenen geçici düzenlemeyle 8
Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları
değiştirildi. Emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi, prim gün
sayısıyla beraber yaş koşulu geldi. Öncesinde emeklilik için sigortalılık
süresi, prim gün sayısındaki koşulların yerine gelmesi yetiyordu. Kadınlar 20,
erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün koşulunu yerine getirdiğinde
emekli oluyordu. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına
giriyor.
Prim günü, sigortalılık süresi dolup da yaşı bekleyenlere yönelik bir düzenleme olacak. Prim gün sayısını doldurduğu halde sigortalılık süresi tamamlanmayanların bu süreyi beklemesi gerekiyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar bütün EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak. Prim eksiği olanlar da borçlanma yoluyla tamamlayabilir.
İş Kanunu'na göre, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı çalışanın inisiyatifinde bulunuyor. İşverenin bir çalışanı zorla emekli etmesi söz konusu değil. Kamu kurum ve kuruluşlarında da emeklilik için yaş koşulu bulunuyor. Kamuda emeklilik için yaş haddi 65 olup, 15 hizmet yılını dolduranlar 61 yaş şartıyla emekli olabiliyor.
EYT düzenlemesi nasıl çıkarsa çıksın emekli aylığının miktarı kişiye özel olacak. Emekli aylığı hesaplanırken, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası hizmetler için ayrı ayrı asgari aylık kuralları uygulanıyor. 2000 öncesindeki hizmetler için emekli aylığında alt sınır, en düşük prime esas kazancın yüzde 70'inden az olamıyor. 2000-2008 döneminde bu oran asgari ücretin yüzde 35'ine düşürüldü. 2008 sonrası dönem için asgari ücretin yüzde 35'i uygulanıyor. Bakmakla yükümlü olunan kişiler varsa aylıkları asgari ücretin yüzde 40'ından az olamıyor. EYT'liler başvuruda bulunduğunda bu üç dönem için ayrı ayrı "tam aylık" hesaplanacak. Daha sonra her bir dönemdeki çalışma süresi toplam prim gününe bölünerek o dönem için "kısmi aylık" tutarı hesaplanıyor. Üç dönemin kısmı aylığı toplanarak emekli aylığı bağlanıyor.