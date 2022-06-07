Son dakika: EYT için kapı aralandı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma var mı? Bakan Bilgin duyurdu

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamalarda 3600 ek göstergenin tamamlanmasını işaret etmişti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge sorununa dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Ek göstergenin sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri değil tüm memurları kapsayacağı bilgisini bir kez daha anımsatan Erdoğan, birinci derece olmak şartıyla 600 puanlık bir artışa gidildiğini bildirdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte erken emekli olmak isteyenler için son dakika haberine ilişkin detaylar...

EYT'DE MASADAKİ SEÇENEKLER

Memurların 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte gözler EYT’lilerin durumuna çevrildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı açıklamasında, “Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Hükümetin EYT’liler için yapacağı çalışmanın takviminin kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Böylece EYT’liler için yol haritası belirlenerek, nasıl bir çalışma yapılacağı ortaya çıkmış olacak. Beklenti EYT’lilerin sorunlarının da bu yıl içinde çözülmesi yönünde olurken daha önce 5 formülün gündemde olduğu belirtilmişti. İşte o formüller…

KISMİ EMEKLİLİK 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.

SİGORTA SÜRESİ FORMÜLÜ Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.