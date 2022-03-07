Son dakika: EYT için yeni formül: Halk ve iş emekliliği modeli

Son dakika: Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için hazırlıklarına devam ederken, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu çözüm önerileri üzerinde çalışıyor. Emeklilikte yaşa takılanlara "yıpranma, prim, yıla" dayalı formüller, "halk (primi yetmeyenler için), iş emekliliği (vakıf, sandık aracılığıyla)" gibi modeller tartışılıyor.

Süre tamamlanması, kısmi emekliliğin yanı sıra bazı ağır meslekler için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Kısmi emeklilikte, 3600 gününü dolduran kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor. Emekli aylığı hesaplanırken tüm çalışma dönemindeki prime esas kazançlar hesaplanıyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberinde, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları, emeklikte yaşa takılanlara yönelik masadaki formüller, emeklilik hesabı, aylığı artırmanın yolları konusunda merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle: