SON DAKİKA | Gece yarısından önce depolarınızı doldurun: Benzin ve motorine zam geliyor! (5 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Geçtiğimiz hafta ham petrol haftalık yüzde 6,7 düşüşle 90 doların altına geriledi. Brent petrol ise yüzde 6,4 değer kaybederek 95 doların altına indi. Petroldeki gerileme sonrası akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Yaşanan düşüş hem motorin hem de benzin grubunda büyük bir indirim getirmişti. Ancak bu gece yarısı fiyatların yeniden değişeceği öğrenildi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam gelecek? 5 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…