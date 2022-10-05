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  4. SON DAKİKA | GRAM ALTIN bir haftada 70 lira birden yükseldi! Uzman isim açıkladı: ‘Cuma günü düşüş, sonra yükseliş…’

SON DAKİKA | GRAM ALTIN bir haftada 70 lira birden yükseldi! Uzman isim açıkladı: ‘Cuma günü düşüş, sonra yükseliş…’

05.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Yatırımcılar altın fiyatları son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Gram altın, ons altın fiyatlarındaki yükselişle uzun süreli düşüşüne son verdi ve bir haftada 70 liranın üzerinde kazandırdı. “5 Ekim 2022 gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi?” sorularına yanıt aranırken piyasa analistinden Cuma günü için kritik uyarı geldi. Analist, altının gram fiyatı için Cuma günü düşüş ve ardından yeniden yükseliş beklendiğini söyledi.

Son dakika… ABD Merkez Bankası Fed Mart ayından bu yana faizleri agresif bir şekilde yükseltmeye devam ediyor. Başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere yetkililerin neredeyse tamamı enflasyonu dizginlemek için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Şimdi ise odak noktası Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı maaş bordrosu verilerinde.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL 5 EKİM 2022

Ekonomistler ABD ekonomisinin Eylül’de 250 bin istihdam yaratmasını, işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesinde sabit kalmasını ve ücret artışının yüksek seviyede olmasını bekliyor. Son istihdam verileri ise bir dizi büyük faiz artışına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Bu veriler, Fed politikasının sıkılaştırılmasına daha fazla açıklık getirecek.

DÖRDÜNCÜ KEZ 75 BP’LIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

DÖRDÜNCÜ KEZ 75 BP’LIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Fed, bu ay da faizi üçüncü kez 75 baz puan oranında artırdı. Komite üyeleri bu yıl faizin yüzde 4,25 – 4,50 aralığında olmasını bekliyor. Fed yetkililerinin çoğu enflasyon konusunda önden yüklemeli politikayı destekliyor. Bu ayki toplantıda 2023 içinde faiz indirimi olasılığına kapılar kapatılmıştı. Ancak piyasalar 2 Kasım’da yapılacak FOMC toplantısında komitenin dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmasına bugün itibarıyla yüzde 67 oranında olasılık veriyor. Açıklanacak TÜFE ve istihdam verilerinin de fiyatlamada etkili olacağı ifade ediliyor.

ONS VE GRAM ALTIN DİPTEN SIÇRADI

ONS VE GRAM ALTIN DİPTEN SIÇRADI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,56'ya kadar gerilemesinin ardından yüzde 3,63'te dengelendi. Dün 110 sınırına kadar gerileyerek iki haftanın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, bugün 110,2'den işlem görürken, ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne düşüşle başladı. Bu gelişmelerle ons altın fiyatları destek bulurken, değerli metal 2,5 yılın dibinden tırmanışa geçti. Bir süredir düşüşe geçen gram altın ise yeniden 1000 liranın üzerine yükseldi. Ons altın 1736 dolara kadar yükselirken, geçen hafta 960 lirayı gören gram altın fiyatları ise 1032 lira seviyelerine geldi.
Altın fiyatlarına ilişkin CNN’e değerlendirmede bulunan Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, “Dolar endeksi zirveden geriledi. Dolardaki düşüş ile küresel piyasalarda para birimlerinde değer artışı gözlemlendi. Bununla beraber altının onsunda da bir hareketlilik oldu. Burada en hareket beklediğimiz nokta ABD 10 yıllık tahvillerindeydi. 10 yıllıklar Cuma günü kendisini gösterdi. Eksi 5 gibi bir düşüş yaparak altın fiyatlarının yükseleceğini bize göstermişti. Burada ons altın üzerindeki baskının azalmasıyla bize nasıl tepki verebileceğini görüyoruz. Fed’in şahin açıklamaları olmadığı sürece de onsun üzerindeki baskılar azalacaktır. Ve altın fiyatları da yukarı yönlü ivmesini devam ettirecektir” dedi.
Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratacağına dair de yorum yapan Tuğsavol, “Verinin beklenen veya beklenti üstünde gelmesiyle dolar endeksinde az da olsa bir yukarı yönlü hamle görülebilir. Altının onsu ve gram altın yeniden baskılanacaktır. Bu da bize yeniden alım fırsatı verebilecektir. Cuma günü gram altında düşüş bekliyoruz. Ama ilerleyen günlerde yeniden yükselişini devam ettirecektir” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Altın
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