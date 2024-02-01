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SON DAKİKA: Gram altın için tarihi açıkladılar! Fed faiz kararı sonrası yeni tahmin: ‘2500 liralık harekete hazır olun…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
01.02.2024 08:58 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri… Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı sonrasında yatırımcıların gündemindeki sıcaklığını bu sabah da koruyor. Mart ayında bankanın faiz indirimi yapmayacağının mesajını vermesi ile ons altın, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bu sabah yükselişe geçti. Uzmanlardan altının gram fiyatı içinse tahmin gecikmedi. Tarihi açıklayıp, rakam verdiler.

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için piyasaların yakından takip ettiği açıklamayı yaptı. Banka faizleri 23 yılın zirvesinde sabit bıraktı. Kararın ardından konuşan Başkan Jerome Powell faiz indirimi için, “Fed’in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil” dedi.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Powell’ın Mart’ta bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı. Bu sabah ise ons altın tarafında oklar yeşil yanmaya devam etti. Altının ons fiyatı 2045 dolardan işlem görüyor. Yurt içine bakıldığında gram altın 2017 lira seviyelerinde değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.494 TL, Cumhuriyet altını 14.225 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2017 lira civarında hareket ediyor.

HEM ONS ALTIN HEM GRAM ALTIN İÇİN TARİHİ ZİRVE TAHMİNİ

HEM ONS ALTIN HEM GRAM ALTIN İÇİN TARİHİ ZİRVE TAHMİNİ

Peki altın fiyatları için bundan sonraki adım ne olacak? Altın düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcıların merak ettiği konuda soru işaretlerini gideren açıklama Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz’dan geldi. 2024 için altın fiyatları tahminini açıklayan Doç. Dr. Eryılmaz, ikinci yarıda güçlü yükselişlerin yaşanabileceğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

“Beklentimiz ikinci çeyrek başı ila üçüncü çeyrek sonunda faiz indirimleri ve Merkez Bankası’nın da çok erken faiz indireceğini düşünüyorum. Faiz indirimleri yaklaştığı için ufak ufak altında ivmelenmeler beklenirken, asıl faiz indirimleri geldiğinde de 2024’ün ikinci yarısında, hem ons altın hem de gram altında tarihi zirveleri göreceğiz. 2 bin 500’lük hareketi altın tarafında öngörüyoruz.”

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN TARİH VERDİ

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN TARİH VERDİ

“2024’ün ikinci yarısı altında güçlü yükselişleri göreceğimiz tarih olacak. Orta ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler kademeli alım yapabilirler” ifadelerini kullanan uzman isim, “Geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Ama kısa vadeli veya fiyat farkından kazanç elde etmek istiyoruz diyorsanız yükseliş trendini beklemeniz lazım” şeklinde yorumda bulundu.

“ABD SEÇİM FİYATLAMASI ALTIN İÇİN EN GÜÇLÜ İHTİMAL”

“ABD SEÇİM FİYATLAMASI ALTIN İÇİN EN GÜÇLÜ İHTİMAL”

Jeopolitik risklere de dikkat çeken Doç. Dr. Eryılmaz şöyle konuştu: “Jeopolitik risklerde Hamas İsrail, Kızıldeniz krizi, Husilere yönelik ABD tarafından gelen misillemeler nedeniyle altın bir miktar güçlü başladı. Rusya Ukrayna savaşı fiyatlamalarda yer almıyor. Bununla ilgili yerel ve bölgesel anlamda bir çatışma yaşanacağı bunun küresel boyutta etkilerinin olmayacağını düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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