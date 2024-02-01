SON DAKİKA: Gram altın için tarihi açıkladılar! Fed faiz kararı sonrası yeni tahmin: ‘2500 liralık harekete hazır olun…’

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Powell’ın Mart’ta bir faiz indirimi olmayacağının mesajının vermesinin ardından piyasaların ilk tepkisi negatif oldu. Altın ise pozitif olarak ayrıştı. Bu sabah ise ons altın tarafında oklar yeşil yanmaya devam etti. Altının ons fiyatı 2045 dolardan işlem görüyor. Yurt içine bakıldığında gram altın 2017 lira seviyelerinde değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.494 TL, Cumhuriyet altını 14.225 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 2017 lira civarında hareket ediyor.