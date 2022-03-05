Son dakika: Gram altın ve ons altın tırmanışa geçti! Analistlerden dev tahmin: Fiyatlar bu seviyelere oynuyor!

Son dakika: Altın fiyatları pandeminin oluşturduğu endişelerle Ağustos 2020’de tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Bu tarihten sonra çeşitli yükseliş denemeleri görülse de, çıkış hareketi güç kazanmakta zorlandı. Altın fiyatları, yatırımcıların Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle jeopolitik risklere karşı korunmak için güvenli liman varlıkları aramasıyla, son birkaç hafta içinde sağlam bir şekilde yükseldi. Altın fiyatları savaş gerginliği ile değer kazansa da tarihi zirvesinden hala uzakta bulunuyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sıcaklığını korurken hafta içinde bir başka önemli gelişme daha yaşandı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada savaşın ABD ekonomisindeki belirsizlikleri artırılacağını savundu. Ancak Fed’in Mart ayında faiz artırım kararından vazgeçmediğini vurgulayan başkan, gelişmeler doğrultusunda yeni kararlar alabileceklerini savundu. Başkan’ın faiz artırım kararına dair yaptığı açıklama altın cephesinde negatif karşılandı.