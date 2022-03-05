Son dakika: Gram altın ve ons altın tırmanışa geçti! Analistlerden dev tahmin: Fiyatlar bu seviyelere oynuyor!

Son dakika: Altın fiyatları pandeminin oluşturduğu endişelerle Ağustos 2020’de tarihin en yüksek seviyesini görmüştü. Bu tarihten sonra çeşitli yükseliş denemeleri görülse de, çıkış hareketi güç kazanmakta zorlandı. Altın fiyatları, yatırımcıların Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle jeopolitik risklere karşı korunmak için güvenli liman varlıkları aramasıyla, son birkaç hafta içinde sağlam bir şekilde yükseldi. Altın fiyatları savaş gerginliği ile değer kazansa da tarihi zirvesinden hala uzakta bulunuyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sıcaklığını korurken hafta içinde bir başka önemli gelişme daha yaşandı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada savaşın ABD ekonomisindeki belirsizlikleri artırılacağını savundu. Ancak Fed’in Mart ayında faiz artırım kararından vazgeçmediğini vurgulayan başkan, gelişmeler doğrultusunda yeni kararlar alabileceklerini savundu. Başkan’ın faiz artırım kararına dair yaptığı açıklama altın cephesinde negatif karşılandı.
ONS ALTIN
Ancak altın fiyatları oluşan jeopolitik risk ile beraber, küresel büyümenin zayıflaması ve enflasyonist baskının artmasıyla 1900 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bu gelişmelerle altının ons fiyatı bugün yüzde 2’ye yakın yükseliş yaşayarak 1974 doların üzerine tırmandı.
GRAM ALTIN
Gram altın ise ons altın fiyatı ve dolar/TL kurundaki artıştan destek bularak dün 900 liranın üzerine yükseldi. Haftayı 878 liradan kapatan altının gram fiyatı 5 Mart Cumartesi günü yüzde 2’den fazla değer artışı ile 900 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1479 TL, cumhuriyet altını ise 6 bin 58 liradan satışa sunuluyor.
SAVAŞ YATIRIMCILARI ALTINA İTTİ
Commerzbank stratejistleri, güvenli liman çekiciliği sayesinde sarı metalin desteğini sürdürmesini bekliyor. Analistler, “Görünüşe göre, artan Rusya-Ukrayna ihtilafının arka planında yatırımcıların güvenlik ihtiyaçları hala önemli. Piyasa katılımcıları arasındaki yüksek riskten kaçınma, düşen hisse senedi piyasalarında ve önemli ölçüde düşük tahvil faizlerinde de belirgin. Her ikisi de altını güvenli bir liman olarak çekici kılan faktörler” yorumunda bulunuyor.
“ŞU ANDA NAKİT TUTMAK İHTİYATLI”
Sprott Inc CEO’su Peter Grosskopf, verdiği bir röportajda yatırımcıların günlük fiyat dalgalanmalarını görmezden gelmeleri ve piyasanın daha geniş uzun vadeli yükseliş trendine odaklanmaları gerektiğini söyledi. Grosskopf, son birkaç yılda neyin değiştiğine ilişkin olarak yatırımcıların nihayet küresel ekonomi üzerindeki artan enflasyon tehdidini fark ettiklerini belirtti.
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