SON DAKİKA | İstanbul'da ilçelerde tablo tersine döndü! CHP birçoğunu kazandı: Bahçelievler, Üsküdar, Sancaktepe, Bayrampaşa, Silivri, Çatalca, Tuzla, Eyüp...

ÜSKÜDAR

İstanbul'un seçim sonucu merakla beklenen ilçelerinden biri de Üsküdar'dı. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş ile AK Parti adayı Hilmi Türkmen arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Üsküdar'da Sinem Dedetaş, Türkmen'in 5 puan önünde yarışı sürdürüyor. Sandıkların yüzde 85,56'sının açıldığı Üsküdar'da bu sonuçlara göre Dedetaş seçimi kazanmaya yakın isim olarak görünüyor.

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