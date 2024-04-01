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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da ilçelerde tablo tersine döndü! CHP birçoğunu kazandı: Bahçelievler, Üsküdar, Sancaktepe, Bayrampaşa, Silivri, Çatalca, Tuzla, Eyüp...

SON DAKİKA | İstanbul'da ilçelerde tablo tersine döndü! CHP birçoğunu kazandı: Bahçelievler, Üsküdar, Sancaktepe, Bayrampaşa, Silivri, Çatalca, Tuzla, Eyüp...

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 20:38
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31 Mart yerel seçimlerine CHP'nin oy oranı damga vurdu! Türkiye genelindeki atmosfer mega kent İstanbul'da ilçeler bazında da öne çıktı. AK Parti'nin yönettiği Çatalca, Bahçelievler, Üsküdar Tuzla, Beyoğlu, Bayrampaşa, Sancaktepe gibi birçok ilçeyi CHP kazandı. Birçok noktada ise seçim bıçak sırtı sonuçlara ulaştı.

Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa da yine AK Parti'den CHP'ye geçen ilçelerden! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önünde yer alırken İstanbul'un ilçelerindeki sonuçlar da gündem oldu.

Yerel Seçim 2024

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa'da CHP adayı Hasan Mutlu, en yakın rakibi AK Parti adayı İlknur Kovaç Bayraktar'ın yaklaşık 5 puan önünde seçimi tamamladı. Böylece Bayrampaşa da CHP'ye geçen ilçelerden biri oldu.

BAYRAMPAŞA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY

İstanbul'da sürpriz yaşanan ilçelerden biri Çekmeköy oldu. CHP adayı Orhan Çerkez, Çekmeköy'ün AK Partili Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Poyraz'ı geride bırakarak seçimi kazanmayı başardı.

ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

İstanbul'un seçim sonucu merakla beklenen ilçelerinden biri de Üsküdar'dı. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş ile AK Parti adayı Hilmi Türkmen arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Üsküdar'da Sinem Dedetaş, Türkmen'in 5 puan önünde yarışı sürdürüyor. Sandıkların yüzde 85,56'sının açıldığı Üsküdar'da bu sonuçlara göre Dedetaş seçimi kazanmaya yakın isim olarak görünüyor.

ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BEYOĞLU

BEYOĞLU

Uzun yıllardır AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilen Beyoğlu ilçesinde de değişim rüzgarı esti. Beyoğlu'nda CHP'nin adayı İnan Güney seçimi rakibi Haydar Ali Yıldız'ın yaklaşık 8 puan önünde tamamladı.

BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SİLİVRİ

SİLİVRİ

Silivri ilçesinde ise CHP'nin adayı Bora Balcıoğlu seçim yarışını kazanmayı başardı. Silivri de CHP'ye geçen İstanbul ilçeleri arasında yer aldı.

SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Seçim 2024
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