SON DAKİKA | İstanbul'da ilçelerde tablo tersine döndü! CHP birçoğunu kazandı: Bahçelievler, Üsküdar, Sancaktepe, Bayrampaşa, Silivri, Çatalca, Tuzla, Eyüp...

Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa da yine AK Parti'den CHP'ye geçen ilçelerden! Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önünde yer alırken İstanbul'un ilçelerindeki sonuçlar da gündem oldu.
Bayrampaşa'da CHP adayı Hasan Mutlu, en yakın rakibi AK Parti adayı İlknur Kovaç Bayraktar'ın yaklaşık 5 puan önünde seçimi tamamladı. Böylece Bayrampaşa da CHP'ye geçen ilçelerden biri oldu.
İstanbul'da sürpriz yaşanan ilçelerden biri Çekmeköy oldu. CHP adayı Orhan Çerkez, Çekmeköy'ün AK Partili Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Poyraz'ı geride bırakarak seçimi kazanmayı başardı.
İstanbul'un seçim sonucu merakla beklenen ilçelerinden biri de Üsküdar'dı. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş ile AK Parti adayı Hilmi Türkmen arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Üsküdar'da Sinem Dedetaş, Türkmen'in 5 puan önünde yarışı sürdürüyor. Sandıkların yüzde 85,56'sının açıldığı Üsküdar'da bu sonuçlara göre Dedetaş seçimi kazanmaya yakın isim olarak görünüyor.
Uzun yıllardır AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilen Beyoğlu ilçesinde de değişim rüzgarı esti. Beyoğlu'nda CHP'nin adayı İnan Güney seçimi rakibi Haydar Ali Yıldız'ın yaklaşık 8 puan önünde tamamladı.
Silivri ilçesinde ise CHP'nin adayı Bora Balcıoğlu seçim yarışını kazanmayı başardı. Silivri de CHP'ye geçen İstanbul ilçeleri arasında yer aldı.