Son dakika: Kıdem tazminatında vergi iadesi! Milyonlarca lira geri ödenecek! İşte detaylar…

Son dakika: Kıdem tazminatı için 27 Mart 2018’de alınan karar milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Buna göre vergi iadesinde 27 Mart 2018 milat olarak kabul edilirken, dava açan 25 bine yakın çalışan için zaman aşımı işlemeyecek. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.

İşte kıdem tazminatı ve vergi iadesi için en çok merak edilen sorular ve yanıtları: