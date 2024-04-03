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  4. Son dakika: Mart ayı enflasyonu ile yolun yarısı geçiliyor! Emekli zammı ve memur maaşı zammında yepyeni hesap: TÜİK, tabloyu değiştirecek…

Son dakika: Mart ayı enflasyonu ile yolun yarısı geçiliyor! Emekli zammı ve memur maaşı zammında yepyeni hesap: TÜİK, tabloyu değiştirecek…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.04.2024 07:34
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Son dakika: Emekliye ek zam umutları sona ererken gözler bir kez daha Temmuz ayına çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı Temmuz zammı için bugün yolun yarısı geçilecek. Bu sebeple milyonlarca kişi TÜİK’ten gelecek Mart ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Şimdiden yüzde 11,53 zam cebe koyan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni hesap yapıldı. Peki emekliye zam, memur zammı oranı ne olacak, kim ne kadar alacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu...

Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Milyonlarca emekli ve memur 3 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek açıklamayı bekliyor? Peki Mart 2024 enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? Mart enflasyon beklentisi ne? Emekli zammı ve memur zammı ne olacak? İşte detaylar…

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MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00’da yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

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ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

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3 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ

Gözler Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı ve nihai emekli zammı ile memur maaşı zammı oranının netleşeceği Temmuz ayına çevrilirken 2 aylık enflasyon rakamı da yüzde 11,53 olarak hesaplanmıştı. 3 aylık rakamlar ise bugün kesinleşecek. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için beklentiler dahilinde gelecek enflasyon sonucunda zam oranının 15,62 olabileceği tahmin ediliyor.

TÜRK LİRASI (347)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL

SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68’lik refah payı artışı ile yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.

TÜRK LİRASI (355)

MEMUR ZAMMINDA O RAKAM CEPTE

Memur maaşı zammı için de toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Yüzde 10 olarak uygulanan toplu sözleşme zammı ile hesaplama yapıldığında ise 2 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 6,68 olmuştu.


Yerel Seçim 2024

İŞTE 2 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM İLE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon memur zammı emekli zammı
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