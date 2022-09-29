FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika... Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi herkesi ilgilendiriyor! 2023 zamlı maaşlar tek tek hesaplandı: En düşük maaşlar...

Son dakika... Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi herkesi ilgilendiriyor! 2023 zamlı maaşlar tek tek hesaplandı: En düşük maaşlar...

29.09.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Emekli ve memur maaş zam dönemi yaklaşırken milyonlarca kişi yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 2023 yılı zammı için vatandaşlar “Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?”, “Kim, ne kadar maaş alacak?” , “Ocakta emekli ve memur maaşları ne olacak?” sorularını araştırmaya başladı. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zamlar için hesaplar ise şimdiden yapılmaya başlandı. İşte detaylar…

Son dakika… Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Ocak zammı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlanırken gelen verilerde yeni ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17,82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17,82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18,92'ye ulaşacak.

iStock-1044764720

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 18,92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 827 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 228 liraya yükselecek.

En düşük aylık, yüzde 17,82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17.82 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 929 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 423 liraya yükselecek ve 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

iStock-1360639004

EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE

Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor.

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI NE OLACAK?

MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.078,20 TL
Zamlı: 7.228,20 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687,06 TL
Zamlı: 5.522,29 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.905,72 + 594,28 TL
Zamlı: 3.423,52 + 76,48 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197,44 TL
Zamlı: 4.945,42 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335,49 + 164,51 TL
Zamlı: 3.929,87 TL

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ MAAŞ HESABI

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ MAAŞ HESABI
Mevcut maaş: 3500 TL
Yeni maaş: 4123,7 TL

Mevcut maaş: 4000 TL
Yeni maaş: 4712,8 TL

Mevcut maaş: 4500 TL
Yeni maaş: 5301,9 TL
Mevcut maaş: 5000 TL
Yeni maaş: 5891 TL

Mevcut maaş: 5500 TL
Yeni maaş: 6480,1 TL

Mevcut maaş: 6000 TL
Yeni maaş: 7069,2 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaş zammı memur maaş zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Asgari ücret için 9.900 TL iddiaları gündem olmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Burak Yılmaz bombaladı!

Burak Yılmaz bombaladı!

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

Faiz düşecek, ev fiyatları ve peşinatta indirim...

Faiz düşecek, ev fiyatları ve peşinatta indirim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yemek kartı' açıklaması sonrası harekete geçtiler! Restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yemek kartı' açıklaması sonrası harekete geçtiler! Restoran ve lokantalarda indirim hazırlığı başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

En zehirli yiyeceğini böyle yediriyorlar! Korkunç etiket oyunu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.