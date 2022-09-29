Son dakika... Memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi herkesi ilgilendiriyor! 2023 zamlı maaşlar tek tek hesaplandı: En düşük maaşlar...

Son dakika… Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Ocak zammı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlanırken gelen verilerde yeni ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17,82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17,82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18,92'ye ulaşacak.

KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 18,92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 827 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 228 liraya yükselecek.

En düşük aylık, yüzde 17,82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17.82 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 929 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 423 liraya yükselecek ve 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE

Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor.