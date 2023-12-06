Son dakika: Memur zammı asgari ücret derken emeklilerin gözü kulağı oradaydı! Emeklilerin yeni zamlı maaşları neredeyse kesinleşti...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını açıklamıştı. 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRAYI GEÇECEK

Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.

Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zam oranları enflasyon oranında artacak. 4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 zam olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek.



