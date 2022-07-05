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SON DAKİKA: Memur zammı sonrası polisler, öğretmenler hepsi o tabloyu merak ediyor! Eski ve yeni maaşlar arasındaki kritik detay...

05.07.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği emekli ve memur zammında kritik eşik aşıldı! Son dakika bilgisine göre en düşük memur maaşı 9.105 TL oldu. Farklı meslek gruplarından öğretmenler, polis memurları, hemşireler, din görevlileri eski maaşlarıyla yeni maaşları arasındaki farkı merak ediyor. En düşük emekli memur aylığı da 6.077 TL'ye çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün katıldığı bir televizyon programında hem asgari ücret hem emekli memur zammı hem de EYT'lilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT'liler için yıl sonunu işaret eden Bakan Bilgin, seyyanen zam konusunda da müjdeyi verdi. Eski ve yeni memur maaşları arasındaki fark da belli oldu!

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

SON DAKİKA: HERKES MERAK EDİYOR! İŞTE ESKİ VE YENİ MEMUR ZAMLARI ARASINDAKİ FARK

SON DAKİKA: HERKES MERAK EDİYOR! İŞTE ESKİ VE YENİ MEMUR ZAMLARI ARASINDAKİ FARK
Çalışılan iş ve unvanlara göre maaşlar değişiklik gösteriyor. Buna göre üniversite mezunu memurun daha önce aldığı maaş 6.853 TL olacaktı. Yeni maaşı ise 9.705 TL oldu.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Toplumun en temel mesleklerinden biri olan öğretmenlerin eski maaşı 8.668 TL'den 12.286 TL'ye yükseldi.

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?
Uzman doktorların maaşı 13.312 TL'den 18.859 TL'ye yükseldi. Mühendis memur maaşı da 16.215 TL oldu. Lise mezunu teknisyen maaşları 7.132 TL'den 10.100 TL'ye çıktı.

POLİSLERİN MAAŞI 13.747 TL OLDU

POLİSLERİN MAAŞI 13.747 TL OLDU
Polis memurları memur zammından önce 9.706 TL kazanırken şimdi maaşları 13.747 TL oldu. Başkomiserlerin maaşları ise 11.165 TL'den 15.811 TL'ye yükseldi.

PROFESÖR MAAŞLARI

PROFESÖR MAAŞLARI
Profesör maaşları 18.370 TL'den 25.934 TL'ye yükselirken araştırma görevlilerin maaşları da 10.809 TL'den 15.361 TL'ye çıkarıldı. Vaizlerin maaşları da aynı şekilde 9.003 TL'den 12.734 TL'ye yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
polis Memur Öğretmen
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