SON DAKİKA: Memur zammı sonrası polisler, öğretmenler hepsi o tabloyu merak ediyor! Eski ve yeni maaşlar arasındaki kritik detay...

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün katıldığı bir televizyon programında hem asgari ücret hem emekli memur zammı hem de EYT'lilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT'liler için yıl sonunu işaret eden Bakan Bilgin, seyyanen zam konusunda da müjdeyi verdi. Eski ve yeni memur maaşları arasındaki fark da belli oldu!