SON DAKİKA: Milyonların beklediği 3600 ek gösterge için kritik süreç! Maaşlar ve ikramiye belirlendi,1.390 TL...

Son dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan flaş bir gelişmeyi duyurdu. Milyonlarca memur ve emekli “3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor?” sorusunu araştırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen sorunun yanıtını açıkladı. 3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı’nın ardından detayları açıklayacağını söyledi. Yeni düzenleme için sürpriz formülü de ilk kez duyuran Erdoğan "Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna çevrildi. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? İşte son dakika haberinin detayları…

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin uzun süredir çözüme kavuşturulmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde nihayet sona gelindi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin müjdeyi AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında yaptığı konuşmasında verdi. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsayan 3600 ek göstergenin 4 meslek grubunun dışına çıkılarak tüm memurlar için geçerli olacağını duyuran Erdoğan, detayları bugünkü Kabine Toplantısı’nın ardından duyuracağı bilgisini verdi.

DEVLETE MALİYETİ TAHMİNİ 100 MİLYAR LİRA OLACAK

2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Toplantılarda maliyet hesabına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, Maliye, tüm memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80 – 100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı. Maliye’nin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ VE İKRAMİYELER NE OLACAK?

Ek gösterge artışıyla birlikte mevcut maaşlarda az da olsa yükselme yaşanacak ancak asıl etki emekli maaşları ve ikramiyelere olacak. 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak. Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkartılması durumunda ise 25 yıllık bir memurun şu anda 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. Böylece 1.100 liranın üzerinde bir artış gerçekleşecek. Bu memur 30 yıllık olduğunda ise 3000 olan ek göstergesi 3600 olduğunda emekli maaşı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak. Emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya çıkacak.

Düzenlemenin 1 Ocak’tan sonra 2023’ün ilk günlerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BİR ZAM HABERİ DE TEMMUZ’DA GELECEK!

Ayrıca memur ve emeklileri bekleyen bir diğer gelişme de gelecek ay açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkının getireceği maaş zammı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile gözler milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz’da alacağı zamlı maaşlara çevrildi. Son verilere göre enflasyon 24 yılın zirvesine yükselerek yıllık yüzde 73’ü aştı. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olarak netleşti. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam belirlenecekken, beklenti enflasyonun aylık yüzde 2,97 olması yönünde. Memur ve emeklinin alacağı maaş zammı da böylece yüzde 40’ın üzerine çıkmış olacak.

SIRADA EYT’LİLERİN DURUMU VAR

Öte yandan Emekli ve memur maaşlarındaki temmuz zammı ile 3600 ek gösterge konusunda önemli gelişmeler yaşanırken gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemeye çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yapmış olduğu açıklamalarında 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının hemen sonrasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun ele alınacağını söylemişti. 3600 ek gösterge konusunun haricinde dosya dosya olacak şekilde pek çok meselenin ele alınmak açısından sırada beklediğini söyleyen Bakan Bilgin, EYT konusunun bu konuların başında geldiğini söylemişti.

Konuyla alakalı dikkat çeken bir açıklama da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgilide bir çalışma olduğunu söyleyen Destici, “2023 başında onların da talepleriniN büyük oranda karşılanacağına inanıyorum. Bu konuda çalışmalar var. Bu kara dönem atlatıldıktan sonra 2023 başında çok daha büyük refah payları açısından çalışmalar yapıldığını, düşük maaş alan kesimlere bunun yansıtılacağını düşünüyorum” dedi.

EYT’DE OLASI FORMÜLLER

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekili Erhan Akçay bir görüşme gerçekleştirmiş ve EYT müjdesi bekleyen vatandaşları heyecanlandıran açıklamalar gelmişti. Cumhur ittifakı ortaklarının kurmayları, bu temaslarda EYT’lilerin, problemlerinin yıl içerisinde tamamen çözüleceği yönünde mesajlar verdi.

Kısmi emeklilik seçeneğine göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı bir şekilde çalışmaya başlayan vatandaşlar 10 yıl boyunca prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bunun için 3600 günü tamamlayanların kadın olması durumunda 50 erkek olmaları durumunda 55 yaşını doldurduktan sonra emekli olmaları mümkün olacak. 2 seçenekte ise 1999 senesi öncesinde emeklilik koşulları masaya yatırılıyor. Buna göre kadınlarda 7 bin 200 gün ve erkeklerde ise 9 bin gün sigortalılık süresinin tamamlanmasıyla beraber yaş koşullarına bakılmadan emekli olunması mümkün olacak.