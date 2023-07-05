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SON DAKİKA: Motorlu taşıtlar vergisi için yeni karar! Tüm araçlar için geçerli olacak: Kim ne kadar MTV ödeyecek, işte o liste...

05.07.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için katına çıkarıldı. İşte 2023 MTV ödeme listesi ve haberin detayları...

Son dakika haberi... 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı. Bu kararın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkilerinin azaltılması amacıyla finansman yaratmak için alındığı öğrenildi.

EK MTV İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek. Temmuz ayında bu yılbaşında belirlenen MTV tutarının ikinci taksiti aynı tutarda ödenecek. Ancak ek MTV, iki taksitte ödenebilecek.

İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Yani Ağustos sonuna kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O LİSTE...

01.01.2018 SONRASI TESCİL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000’i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı 
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

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Anahtar Kelimeler:
MTV

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