SON DAKİKA: Motorlu taşıtlar vergisi için yeni karar! Tüm araçlar için geçerli olacak: Kim ne kadar MTV ödeyecek, işte o liste...

Son dakika haberi... 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı. Bu kararın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkilerinin azaltılması amacıyla finansman yaratmak için alındığı öğrenildi.

EK MTV İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK

Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek. Temmuz ayında bu yılbaşında belirlenen MTV tutarının ikinci taksiti aynı tutarda ödenecek. Ancak ek MTV, iki taksitte ödenebilecek.

İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Yani Ağustos sonuna kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.