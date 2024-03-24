SON DAKİKA | Önce Kurum, sonra Erdoğan! AK Parti'nin 'Yeniden Büyük İstanbul' mitinginde İmamoğlu'nu hedef aldı: "İstanbul'daki metroların hepsi bize ait"

Son dakika haberi: AK Parti'nin 'Yeniden Büyük İstanbul' mitingi sona erdi. Mitingde sahneye önce İBB başkan adayı Murat Kurum çıktı. Kurum, vatandaşlara "Biz İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Bu söz Murat Kurum sözüdür! Bu söz liderimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alırken "Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik!" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Hafta içi gündeme gelen iddialarla özellikle emeklilerin gözünü çevirdiği, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'nde hem Murat Kurum hem Cumhurbaşkanı Erdoğan yankı uyandıracak mesajlar verdi. İstanbul'daki metro tartışmalarına değinen Erdoğan, "Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir. Bunları biz yaptık" sözleriyle dikkat çekti.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen AK Parti'nin mitingi saat 14'te başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletildi.
ERDOĞAN: MURAT KURUM'LA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ
İBB başkan adayı Murat Kurum'un ardından sahneye çıkarak sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
Bu şehri 31 Mart'ta CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturarak bu hedefimize de ulaşacağız. Sağlam aday, sağlam adam! Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız.
İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ: AKILSIZ BELEDİYECİLİK!
Büyükşehriyle, ilçeleriyle İstanbul'un belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını beraber açacağız. İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini sona erdireceğiz.
Bu Ekrem denen arkadaş buraya göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai! İsraftan bahsediyor, israf sende, sen her şeyi israf olarak yaptın. Nerede akıllı belediyecilik? Akılsız belediyecilik!
Kendini İstanbul'un sahibi zannedenlerle, ne bu şehri ne bu şehrin insanlarını anlamış olanlarla bir yere varılmaz.
"İSTANBUL'DAKİ METROLARIN TAMAMI BİZE AİT"
Ulaşımıyla, suyuyla, Haliç'iyle, yeşil alanlarıyla, çevresiyle, temizliğiyle, konutuyla İstanbul'u yeni bir lige çıkardık. Sıkılmadan, utanmadan 'Metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir. Bunları biz yaptık. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da aynı vizyon, heyecanla eser ve hizmet siyasetini sürdürdü.
"BİR DE 'ENGELLENİYORUZ' YALANINA SARILIYOR"
Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmaz, kalmıyor. İstanbul'un temel sorunu imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Bununla yüzleşmek yerine kabahatlerini örtmek için bir de 'Engelleniyoruz' yalanına sarılıyor. Bunların hepsi belgelidir. Engellenme diye bir şey yok, tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul fazlasıyla bunu almıştır.
"TÜM BU REZİLLİKLERLE SİYASET KİRLENDİ"
Balya balya, bavul bavul paralar bir yerlerden gidip bir yerlere gidiyorlar. 'Hatırlamıyorum, unuttum' diyerek şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, tutarlı bir izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi ama hala mahşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık. Tam tersine biraz daha dal budak salıp çirkinleşiyor. Tüm bu rezilliklerle siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler.
İstanbul bugün bir yol ayrımında; bir tarafta 'sadece ben' diyenler, diğer tarafta 'sadece İstanbul' diyenler var. Bir tarafta depremi umursamayanlar var, diğer tarafta İstanbul'u depreme hazırlamak için projesi olanlar var.
Her seçim öncesinde insanımızı korkutmak için bizimle ilgili ortaya bir sürü yalan ve iftira attılar ama bir kez olsun haklı çıkmadılar. Ama hiçbir zaman akıllanmadılar. Onlar ne derse desin, biz asla istismar siyaseti yapmadık, kimsenin kökeniyle, mezhebiyle ilgilenmedik. Ayrımcılığın her çeşidi elimizin tersiyle ittik. Kazanma değil, sadece kaybettirme şantajıyla siyaset yapma fırsatçılığına hiç dönüp bakmadık. 1994'te bu şehrin emanetini devralırken, 2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak bugün de aynı prensiplere bağlıyız.
Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda 1,5 milyona alıştık.
Bay Ekrem göreve geldi; yine çöp, çukur, çamur.
Allah'ın izniyle seçimlerden sonra büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini cumhurbaşkanınız olarak şahsım, kabine, Murat kardeşim ve ekibi hep beraber bu projeleri hızlandıracağız.
Trafikten depreme, şehircilikten ulaşıma kadar şehrimizin son 5 senede yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız. İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını kardeşlerimize izah edeceğiz. Kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız. Kullanacağız her bir oy hazine değerinde. Gerçeklere gözünü kapatıp kendini dev aynasında görenlerin sözüne itibar etmemenizi bekliyorum. İstanbul bir zamanlar Cumhur İttifakı'nın gölgesinde gezen, şimdiyse tüm enerjisi AK Parti'ye kaybettirmek için harcayanların oyununa gelmez.
MURAT KURUM: "İSTANBUL'UN HAKKINI İSTANBUL'A VERECEĞİZ"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un 'Yeniden Büyük İstanbul' mitingindeki açıklamaları ise şöyle:
İstanbul'da ulaşım büyük bir çileye dönüştü. 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak. Onların reklama, siyasi kaynaklara verdiği parayı biz İstanbul'a harcayacağız. Biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'un hem başkanı olacağım hem de İstanbulluların kardeşi, evladı olacağım.
İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ
Bu iş bilmez yönetim tek bir eser üretemedikleri gibi bir de kalkıp bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Yahu sen İstanbul'u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen İBB bütçesiyle seçim kampanyası yaparken biz Elazığ'ın, Malatya'nın sokaklarında afetzedelerimizin ellerinden tutuyorduk. Sen kendi genel başkanını devirmek için kapı arkasında gizli toplantılar yaparken biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. Biz İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Bu söz Murat Kurum sözüdür! Bu söz liderimiz, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.
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