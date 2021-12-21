Son Dakika: Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatı indirimleri peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu önlem paketi etkisini göstermeye başladı. 20 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, sabah saatlerinde 11 TL seviyelerine kadar çekildi. Daha sonra ise 12-13 TL arasında bir denge yakaladı. Kurdaki düşüş sonrası otomobil firmalarından otomobil fiyatları için peş peşe indirim haberleri geldi. 9 otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10-11 oranında indirime gitti. Güncellenen yeni sıfır otomobil fiyatı listeleri, firmaların sitesinde yer aldı.

KUR DÜŞTÜ, FİYATLAR GÜNCELLENDİ

OTOMOBİL FİRMALARINDAN PEŞ PEŞE İNDİRİM Dolar kurundaki hareketlilik sonrası sert şekilde yükselen otomobil fiyatları, kurdaki sert düşüş sonrası yeniden revize edildi. Sektördeki birçok önemli otomobil firması, sıfır araç fiyatları için yüzde 10-11 oranında indirimler gerçekleştirdi.

RENAULT VE DACIA Renault ve Dacia, kurdaki düşüş sonrası sitesindeki sıfır otomobil fiyatlarını revize etti. Siteyi kapatarak fiyatları düşüren Ranault ve Dacia'nın indirim gerçekleştirmesi sonrası diğer otomobil markalarından da benzer hamleler geldi.

CİTROEN, PEUGEOT VE OPEL Citroen, Opel ve Peugeot bugün itibarıyla tüm modellerinde otomobil fiyatlarını ortalama yüzde 10-11 arasında indirdiğini duyurdu.

BMW, LAND ROVER, HYUNDAI VE MİNİ COOPPER Kurdaki düşüşün ardından öğle saatlerinde BMW, Land Rover, Mini Cooper ve Hyundai de sıfır otomobil fiyatları için güncellemeye gitti.