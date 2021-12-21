FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatı indirimleri peş peşe geldi

Son Dakika: Sıfır otomobil fiyatları güncellendi! Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatı indirimleri peş peşe geldi

21.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatları için peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı. 9 otomobil firması sıfır araç fiyatları için indirim yaptı. Renault, Dacia, BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai, Citroen, Opel ve Peugeot, yeni kur seviyesine göre otomobil fiyatı güncellemesi yaptı. İşte otomobil fiyatlarında indirimle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu önlem paketi etkisini göstermeye başladı. 20 TL'ye kadar yükselen dolar kuru, sabah saatlerinde 11 TL seviyelerine kadar çekildi. Daha sonra ise 12-13 TL arasında bir denge yakaladı. Kurdaki düşüş sonrası otomobil firmalarından otomobil fiyatları için peş peşe indirim haberleri geldi. 9 otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10-11 oranında indirime gitti. Güncellenen yeni sıfır otomobil fiyatı listeleri, firmaların sitesinde yer aldı.

KUR DÜŞTÜ, FİYATLAR GÜNCELLENDİ

OTOMOBİL FİRMALARINDAN PEŞ PEŞE İNDİRİM

OTOMOBİL FİRMALARINDAN PEŞ PEŞE İNDİRİM
Dolar kurundaki hareketlilik sonrası sert şekilde yükselen otomobil fiyatları, kurdaki sert düşüş sonrası yeniden revize edildi. Sektördeki birçok önemli otomobil firması, sıfır araç fiyatları için yüzde 10-11 oranında indirimler gerçekleştirdi.

RENAULT VE DACIA

RENAULT VE DACIA
Renault ve Dacia, kurdaki düşüş sonrası sitesindeki sıfır otomobil fiyatlarını revize etti. Siteyi kapatarak fiyatları düşüren Ranault ve Dacia'nın indirim gerçekleştirmesi sonrası diğer otomobil markalarından da benzer hamleler geldi.

CİTROEN, PEUGEOT VE OPEL

CİTROEN, PEUGEOT VE OPEL
Citroen, Opel ve Peugeot bugün itibarıyla tüm modellerinde otomobil fiyatlarını ortalama yüzde 10-11 arasında indirdiğini duyurdu.

BMW, LAND ROVER, HYUNDAI VE MİNİ COOPPER

BMW, LAND ROVER, HYUNDAI VE MİNİ COOPPER
Kurdaki düşüşün ardından öğle saatlerinde BMW, Land Rover, Mini Cooper ve Hyundai de sıfır otomobil fiyatları için güncellemeye gitti.

GÖZLER DİĞER OTOMOBİL MARKALARINDA

GÖZLER DİĞER OTOMOBİL MARKALARINDA
Dokuz otomobil firmasının fiyatlarda indirime gitmesinin ardından gözler diğer otomobil firmalarına çevrildi. Kurdaki artışı fiyatlarına yansıtan otomobil şirketlerinin döviz kurundaki düşüş sonrası fiyatlarını yeniden indirmesi bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
mini cooper Dacia BMW Hyundai Renault
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar sert düştü! Otomobil firmaları harekete geçti

Dolar sert düştü! Otomobil firmaları harekete geçti

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den flaş 'dövize endeksli TL'ye' ilişkin açıklama

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.