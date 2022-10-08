SON DAKİKA | Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank… 3 kamu bankasından emekli maaş promosyonu hamlesi! Kamu-özel ayrımına nokta koyacak rakam…

Son dakika… Emekli maaşları ile başlayan ve kamu çalışanlarının maaşlarına da sıçrayan promosyon yarışında sular durulmuyor. Eylül ayında tamamlanması beklenen maaş taşıma işlemleri ilginin yoğun olması nedeniyle bu ay sonuna kadar uzatılırken yeni bir gelişme yaşandı. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankalarının daha düşük ödeme yapması dikkat çekmişti. Ancak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu bankalarının da özel bankaların yanında promosyon yarışına dahil olacağı öğrenildi. İddiaya göre hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor.

ÜÇ KAMU BANKASI BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Kamu bankaları emekli promosyonu konusunda halen birlikte hareket ediyorlar. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaş promosyonu olarak 300 lira ile en yüksek 750 lira arasında bir ücreti 3 yıl için ödüyor. Özel bankalarda ise bu rakam 10 bin liraya kadar yükselmiş durumda.

15 BİN LİRA DA GÜNDEMDE

Ancak üst düzey bir bankacının verdiği bilgiye göre bugüne kadar emekli maaş promosyon yarışına girmeyen kamu bankalarının yakın zamanda bu rakamı daha da yukarı taşıyarak rakamı 15 bin liranın da üzerine yükseltebileceği iddia edildi.

Kaynaklar, 15 bin liralık emekli maaş promosyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olduğunu belirtirken, “Kamu bankalarının promosyon müjdesi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. 15 bin liralık rakam daha da yukarı çekilebilir” bilgisini paylaştı.