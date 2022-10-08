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  4. SON DAKİKA | Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank… 3 kamu bankasından emekli maaş promosyonu hamlesi! Kamu-özel ayrımına nokta koyacak rakam…

SON DAKİKA | Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank… 3 kamu bankasından emekli maaş promosyonu hamlesi! Kamu-özel ayrımına nokta koyacak rakam…

08.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaş promosyonu yarışı Ekim ayında da devam ederken gelen son dakika bilgisine göre kamu-özel banka farkına nokta koyacak bir iddia ortaya atıldı. Özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon ödemelerinin gerisinde kalan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın yeni bir hamle yapacağı öne sürüldü. Konuşulan rakam ise ses çok ses getirecek. İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar tam listesi…

Son dakika… Emekli maaşları ile başlayan ve kamu çalışanlarının maaşlarına da sıçrayan promosyon yarışında sular durulmuyor. Eylül ayında tamamlanması beklenen maaş taşıma işlemleri ilginin yoğun olması nedeniyle bu ay sonuna kadar uzatılırken yeni bir gelişme yaşandı. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıkarken, kamu bankalarının daha düşük ödeme yapması dikkat çekmişti. Ancak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu bankalarının da özel bankaların yanında promosyon yarışına dahil olacağı öğrenildi. İddiaya göre hiçbir ayrım olmadan her emekliye 5 bin TL verilmesi planlanıyor.

ÜÇ KAMU BANKASI BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Kamu bankaları emekli promosyonu konusunda halen birlikte hareket ediyorlar. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaş promosyonu olarak 300 lira ile en yüksek 750 lira arasında bir ücreti 3 yıl için ödüyor. Özel bankalarda ise bu rakam 10 bin liraya kadar yükselmiş durumda.

15 BİN LİRA DA GÜNDEMDE

Ancak üst düzey bir bankacının verdiği bilgiye göre bugüne kadar emekli maaş promosyon yarışına girmeyen kamu bankalarının yakın zamanda bu rakamı daha da yukarı taşıyarak rakamı 15 bin liranın da üzerine yükseltebileceği iddia edildi.
Kaynaklar, 15 bin liralık emekli maaş promosyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında olduğunu belirtirken, “Kamu bankalarının promosyon müjdesi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. 15 bin liralık rakam daha da yukarı çekilebilir” bilgisini paylaştı.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

HALKBANK

HALKBANK

Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

AKBANK

AKBANK

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon alabilirsiniz. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek en az 2 OFÖ Talimatı karşılığında 250 TL ve ilk kez Axess veya Wings sahibi olacak SGK emeklilerine, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatı var.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı var.
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Anahtar Kelimeler:
emekli promosyon
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