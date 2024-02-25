Son dönemde piyasada hızla yayıldı! Kuyumcular uyardı: Aynı ağırlıkta, aynı büyüklükte ama bu detay ele veriyor!

"PİYASAYA SÜRÜLMESİ KANUNEN YASAK"

Erdoğan, "Darphanenin dışında bu altınların basılması ve piyasaya da sürülmesi kanunen yasaktır. Vatandaşlarımıza bizim tavsiyelerimiz; öncelikle çeyrek altın, büyük altın almak için bir mücevher mağazasına, sarrafa, kuyumcuya gittiklerinde mümkün mertebe yıllarını o işe vermiş, orada güvenini ispatlamış, kurumsal altyapısı daha sağlam olan mağazalardan alışveriş yapmalarını hatta mümkünse çeyrek altın aldıklarında firmanın kendi kutusu, kurdelesinde isim yazması veya küçük etiketlerinin olması gibi ya da fişi, faturası gibi belgeleri yanlarına almalarında fayda olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.