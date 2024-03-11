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Son dönemde popüler oldu! Yeni meslek dalı oluştu, işte kazandıkları ücret...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.03.2024 22:43
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Son dönemde yeni bir meslek daha doğdu. Resmi nikahını düğünden önce kıydırmış çiftler, 'Temsili Nikah Memurları' ile aileleri ve sevdikleri için düğünlerinde yeniden nikah kıyıyorlar. "Bunun hiçbir resmiyeti yoktur, tiyatral gösteridir" diyen tiyatro oyuncusu Yıldız Sert, ücretler için "Ankara için ortalama 1000-1250 TL civarıdır. İstanbul'da ise 2500, 3000 maksimum 4000 bin TL'yi buluyor" açıklamasını yaptı.

Yeni bir meslek daha doğdu. Adı ise Temsili Nikah Memurluğu... Nikah ve düğün farklı tarihlerde olan evlilikler için çokça tercih ediliyor. Bu mesleği kimler yapıyor? Bundan ne kadar kazanıyorlar? İşte ayrıntılar...


Anlık Borsa

ÖZEL KONUŞMA DA HAZIRLANIYOR

ÖZEL KONUŞMA DA HAZIRLANIYOR

Cübbesiyle düğüne katılıyor, çiftin isteğine göre özel bir konuşma da hazırlıyor.

NİKAH KIYANLAR TİYATRO SANATÇISI

NİKAH KIYANLAR TİYATRO SANATÇISI

Nikah defterini imzalatıp 'evet'leri de aldıktan sonra nikah cüzdanını çifte teslim ediyor ama nikahı kıyanlar ise tiyatro sanatçısı...

Genellikle bu trend resmi nikahını düğünden önce kıydırmış çiftler tarafından uygulanıyor.

POPÜLER HALE GELDİ

POPÜLER HALE GELDİ

Son dönemde popüler hale gelip sektöre dönüşünce Tiyatral Nikah Sanatçıları Platformu da kuruldu.

Show Haber'in haberine göre tiyatro oyuncusu Yıldız Sert şunları aktardı: 

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Anahtar Kelimeler:
nikah
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