Son dönemde popüler oldu! Yeni meslek dalı oluştu, işte kazandıkları ücret...

Yeni bir meslek daha doğdu. Adı ise Temsili Nikah Memurluğu... Nikah ve düğün farklı tarihlerde olan evlilikler için çokça tercih ediliyor. Bu mesleği kimler yapıyor? Bundan ne kadar kazanıyorlar? İşte ayrıntılar...
Cübbesiyle düğüne katılıyor, çiftin isteğine göre özel bir konuşma da hazırlıyor.
Nikah defterini imzalatıp 'evet'leri de aldıktan sonra nikah cüzdanını çifte teslim ediyor ama nikahı kıyanlar ise tiyatro sanatçısı...
Genellikle bu trend resmi nikahını düğünden önce kıydırmış çiftler tarafından uygulanıyor.
Son dönemde popüler hale gelip sektöre dönüşünce Tiyatral Nikah Sanatçıları Platformu da kuruldu.
Show Haber'in haberine göre tiyatro oyuncusu Yıldız Sert şunları aktardı: