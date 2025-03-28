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Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Tutuklama kararı ve eylemleri doğru buluyorlar mı? Çarpıcı sonuçlar... Katılımcıların tek bir şartı var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.03.2025 07:59
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Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan geldi. İmamoğlu'nun görevden alınıp tutuklanması Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 Mart'tan itibaren gözaltılara karşı İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde insanlara sokaklara çıkarken, protesto gösterileriyle ilgili olarak KONDA tarafından 24–25 Mart 2025 tarihlerinde bir anket çalışması yapıldı. Söz konusu ankete göre protestolara ya tamamen destek veriliyor ya da birtakım şartlar altında destekleniyor. İşte KONDA'nın Ekrem İmamoğlu anketinin sonuçları...

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınması sokakları hareketlendirdi. İmamoğlu'nun görevden alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte başta İstanbul Saraçhane olmak üzere pek çok ilde günler süren protesto gösterileri düzenlendi. Peki İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan eylemlere vatandaş nasıl bakıyor? Doğru ve haklı buluyor mu?

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Bu sorulara yanıt arayan KONDA Araştırma, 24–25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve kamuoyunun İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve sonrasında başlayan protestolara bakışını ölçtüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Sosyal medyadan paylaşılan anket sonuçlarında çarpıcı bilgiler yer aldı.

Bin 535 kişinin ktıldığı KONDA anketine göre; vatandaşların yüzde 21'i eylemleri haklı bulurken, yüzde 52'si ise düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. Yüzde 27'si de eylemler haksızdır diyor.

“Eylemlere hak verip vermemek” ve “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının doğru veya yanlış bulunması “sorularının çapraz analizi çeklinde paylaşılan grafiğe göre; anket sonuçlarında şu bilgiler de yer aldı:

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını DOĞRU bulanların;

-Yüzde 3’ü eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 32’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor. -

Yüzde 65’i ise eylemler haksızdır diyor.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu anket ekrem imamoğlu operasyonu
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Adamın diploması sahte.
@ejder_kara_s7 vallamı la
alayınızın sonu geldi
Herkes hak veriyor herkes! Ama zorlarına gidiyor.Bu gerçeği söyleyemiyorlar.Ekrem Bey'i haklı görmeyi içlerine sindiremiyorlar.Çünkü yapan kişi belli! 50 kere oy verdikleri kişinim haksız olduğunu görmek zorlarına gidiyor.
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