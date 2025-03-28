Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Tutuklama kararı ve eylemleri doğru buluyorlar mı? Çarpıcı sonuçlar... Katılımcıların tek bir şartı var

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta İBB'ye yönelik düzenlenen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınması sokakları hareketlendirdi. İmamoğlu'nun görevden alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte başta İstanbul Saraçhane olmak üzere pek çok ilde günler süren protesto gösterileri düzenlendi. Peki İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan eylemlere vatandaş nasıl bakıyor? Doğru ve haklı buluyor mu?