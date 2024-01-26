FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sosyal medya fenomenlerini üzecek haber: Bakanlık duyurdu, bu şartı sağlamayanlar artık influencer olamayacak!

Sosyal medya fenomenlerini üzecek haber: Bakanlık duyurdu, bu şartı sağlamayanlar artık influencer olamayacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada reklam da yapan sosyal medya fenomenlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmaya göre fenomenler bakanlık tarafından verilen bir sertifikayı almak zorunda olacak.

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda kara para aklama haberleriyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerine yönelik çalışma başlattı. Plana göre bakanlıktan sertifika alamayanlar sosyal medyada reklam yapamayacak. İşte ayrıntılar...

Keşfet

Bakanlık duyurdu, bu şartı sağlamayanlar artık influencer olamayacak!

Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı’nı hazırladı.

Planda sosyal medya fenomenlerine de yer verildi. Bakanlık, influencerlara yönelik bir sertifika programı düzenleyeceğini açıkladı.

Haber 7'de yer alan habere göre, Sosyal medya üzerinden reklam yapan kişiler için yeni bir düzenleme geliyor.

Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu ortaklaşa bir proje hazırladı. Buna göre, influencer olmak isteyen kişiler, bakanlıktan sertifika almak zorunda kalacaklar.Ticaret Bakanlığı, bu sertifikayı almayan kişilerin, sosyal medyada reklam yapamayacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ticaret Bakanlığı fenomen influencer şartlar sertifika
En Çok Okunan Haberler
Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Bir gecede 700 ürünün fiyatı değişti! Kahvaltı sevenleri üzen haber geldi: Fiyatı bir günde 60 lira arttı

Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Kredi kartı faiz oranları merak ediliyordu! Merkez Bankası kararı sonrası belli oldu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.