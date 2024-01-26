Sosyal medya fenomenlerini üzecek haber: Bakanlık duyurdu, bu şartı sağlamayanlar artık influencer olamayacak!

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda kara para aklama haberleriyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerine yönelik çalışma başlattı. Plana göre bakanlıktan sertifika alamayanlar sosyal medyada reklam yapamayacak. İşte ayrıntılar...
Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı’nı hazırladı.
Planda sosyal medya fenomenlerine de yer verildi. Bakanlık, influencerlara yönelik bir sertifika programı düzenleyeceğini açıkladı.
Haber 7'de yer alan habere göre, Sosyal medya üzerinden reklam yapan kişiler için yeni bir düzenleme geliyor.
Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu ortaklaşa bir proje hazırladı. Buna göre, influencer olmak isteyen kişiler, bakanlıktan sertifika almak zorunda kalacaklar.Ticaret Bakanlığı, bu sertifikayı almayan kişilerin, sosyal medyada reklam yapamayacağını söyledi.