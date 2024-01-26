Sosyal medya fenomenlerini üzecek haber: Bakanlık duyurdu, bu şartı sağlamayanlar artık influencer olamayacak!

Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu ortaklaşa bir proje hazırladı. Buna göre, influencer olmak isteyen kişiler, bakanlıktan sertifika almak zorunda kalacaklar.Ticaret Bakanlığı, bu sertifikayı almayan kişilerin, sosyal medyada reklam yapamayacağını söyledi.