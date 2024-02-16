Sosyal medyada gündem olan balık restoranı adisyonu! Fiyatları gören inanamadı: "Nasıl olabilir?"

Restoran fiyatlarıyla ilgili zaman zaman tartışmaların döndüğü sosyal medyada bu kez bir adisyonun görüntüsü gündem oldu. İddiaya göre görüntüsü paylaşılan o adisyon İstanbul Sarıyer'deki ünlü bir balıkçı restoranına aitti. Adisyondaki fiyatları görenler ise inanamadı.
Ünlü bir balıkçı restoranına ait olduğu iddia edilen o adisyon görüntüsünde toplam fiyatın 27 bin 100 TL olarak hesaplandığı görüldü. Adisyon görüntüsündeki diğer detaylarda yer alan fiyatlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Adisyon görüntüsünde kalkan balığının tutarına 15 bin TL yazıldığı görüldü. Ancak kalkan balığının kilosunun 1000-1500 TL arasında fiyatlara satıldığı belirtiliyor.
Adisyon görüntüsünde yer alan garsoniye ücreti de dikkat çekti. Görüntüye göre garsoniye ücreti 2 bin 650 TL olarak hesaplandı.
Adisyon görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı. Birçok kullanıcı söz konusu adisyon görüntüsü ile ilgili yorum yaparken, bir Ekşi Sözlük yazarının ise konuyla ilgili "Bir balık nasıl 15 bin lira olabilir?" şeklinde yorum yaptığı görüldü.