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Sosyal medyada gündem olan balık restoranı adisyonu! Fiyatları gören inanamadı: "Nasıl olabilir?"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 10:46 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'deki meşhur bir balık restoranına ait olduğu iddia edilen 27 bin 100 TL'lik adisyon görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. 27 bin 100 TL'lik adisyonun görüntüsünü gören bazı sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. Bir Ekşi Sözlük yazarı ise adisyon görüntüsü ile ilgili "Bir balık nasıl 15 bin lira olabilir?" şeklinde yorum yaptı.

Restoran fiyatlarıyla ilgili zaman zaman tartışmaların döndüğü sosyal medyada bu kez bir adisyonun görüntüsü gündem oldu. İddiaya göre görüntüsü paylaşılan o adisyon İstanbul Sarıyer'deki ünlü bir balıkçı restoranına aitti. Adisyondaki fiyatları görenler ise inanamadı.

Anlık Borsa

27 BİN 100 TL'LİK ADİSYON

Ünlü bir balıkçı restoranına ait olduğu iddia edilen o adisyon görüntüsünde toplam fiyatın 27 bin 100 TL olarak hesaplandığı görüldü. Adisyon görüntüsündeki diğer detaylarda yer alan fiyatlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

15 BİN TL'YE KALKAN BALIĞI!

15 BİN TL'YE KALKAN BALIĞI!

Adisyon görüntüsünde kalkan balığının tutarına 15 bin TL yazıldığı görüldü. Ancak kalkan balığının kilosunun 1000-1500 TL arasında fiyatlara satıldığı belirtiliyor.

Adisyon görüntüsünde yer alan garsoniye ücreti de dikkat çekti. Görüntüye göre garsoniye ücreti 2 bin 650 TL olarak hesaplandı.

"BİR BALIK NASIL 15 BİN LİRA OLABİLİR?"

"BİR BALIK NASIL 15 BİN LİRA OLABİLİR?"

Adisyon görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı. Birçok kullanıcı söz konusu adisyon görüntüsü ile ilgili yorum yaparken, bir Ekşi Sözlük yazarının ise konuyla ilgili "Bir balık nasıl 15 bin lira olabilir?" şeklinde yorum yaptığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
balık Balıkçı restoran adisyon
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