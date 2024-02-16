Sosyal medyada gündem olan balık restoranı adisyonu! Fiyatları gören inanamadı: "Nasıl olabilir?"

"BİR BALIK NASIL 15 BİN LİRA OLABİLİR?"

Adisyon görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı. Birçok kullanıcı söz konusu adisyon görüntüsü ile ilgili yorum yaparken, bir Ekşi Sözlük yazarının ise konuyla ilgili "Bir balık nasıl 15 bin lira olabilir?" şeklinde yorum yaptığı görüldü.