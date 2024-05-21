SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri hepinizi ilgilendiriyor! Özel bankalardan promosyon hamlesi: 31 bin TL ödeme veren var!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerinin merakla takip ettiği emekli promosyonlarında yeni gelişme yaşandı. Bankalar listelerini güncellerken promosyona ek finansman desteğini de pakete ekledi. Yeni hamleyle emeklilerin bankadan alacağı ödeme 31 bin TL'yi gördü. Garanti BBVA'dan Ziraat Bankası'na, Albaraka Türk'ten Halk Bank'a bankaların promosyon kampanyaları...
TGRT Haber'de yer alana göre, Albaraka Türk, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 16 bin TL'ye kadar doğrudan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, vade farksız 15 bin TL finansman fırsatı sunarak toplamda 31 bin TL'ye varan bir destek sağlıyor.
Emekli maaşını Garanti BBVA üzerinden alanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek.
Banka, SGK emeklilerine, üç yıllık peşin ödeme taahhüdü ile 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Banka, önceki dönem promosyonlarını iade etmeksizin yeni promosyon ödemelerine geçiş yapıyor.
Emekli maaşını üç yıl süreyle Halkbank üzerinden alma taahhüdü verenlere, maaş tutarına göre 8 bin ila 12 bin TL arasında promosyon ödeniyor.
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 17 bin 500 TL'ye kadar toplam ödül fırsatı sunuyor. Bu kampanya da 31 Mayıs’a kadar devam edecek.