SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri hepinizi ilgilendiriyor! Özel bankalardan promosyon hamlesi: 31 bin TL ödeme veren var!

TGRT Haber'de yer alana göre, Albaraka Türk, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 16 bin TL'ye kadar doğrudan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, vade farksız 15 bin TL finansman fırsatı sunarak toplamda 31 bin TL'ye varan bir destek sağlıyor.