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SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri hepinizi ilgilendiriyor! Özel bankalardan promosyon hamlesi: 31 bin TL ödeme veren var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 13:54
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Milyonlarca emeklinin temmuz öncesi seyyanen zam hayalleri suya düşerken emekliler de bankaların emekli promosyonlarını takip etmeye devam ediyor. Kamu ve özel bankaların emekli promosyonu yarışı kızıştı. Bazı bankalar, promosyona ek finansman da sağlamaya başladı. Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerinin merakla takip ettiği emekli promosyonlarında yeni gelişme yaşandı. Bankalar listelerini güncellerken promosyona ek finansman desteğini de pakete ekledi. Yeni hamleyle emeklilerin bankadan alacağı ödeme 31 bin TL'yi gördü. Garanti BBVA'dan Ziraat Bankası'na, Albaraka Türk'ten Halk Bank'a bankaların promosyon kampanyaları...

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TGRT Haber'de yer alana göre, Albaraka Türk, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilere 16 bin TL'ye kadar doğrudan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, vade farksız 15 bin TL finansman fırsatı sunarak toplamda 31 bin TL'ye varan bir destek sağlıyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA üzerinden alanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Banka, SGK emeklilerine, üç yıllık peşin ödeme taahhüdü ile 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Banka, önceki dönem promosyonlarını iade etmeksizin yeni promosyon ödemelerine geçiş yapıyor.

Halkbank

Halkbank

Emekli maaşını üç yıl süreyle Halkbank üzerinden alma taahhüdü verenlere, maaş tutarına göre 8 bin ila 12 bin TL arasında promosyon ödeniyor.

Akbank

Akbank

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 17 bin 500 TL'ye kadar toplam ödül fırsatı sunuyor. Bu kampanya da 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

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Akbank Halkbank Ziraat Bankası banka emekli promosyon liste
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