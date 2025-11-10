FİNANS

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru... Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! İşte Ocak ayındaki yeni maaşlar

SSK'lı, Bağ-Kur'lu memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinin değişmesi ile milyonlarca çalışan ve emekli ne kadar zam alacağını araştırmaya başladı. Peki, yıl sonu enflasyon beklentisine göre milyonlarca çalışan ne kadar zam alacak? Asgari ücretli 2026'da ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığının ne kadar olması bekleniyor? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Milyonlarca çalışan ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacağını araştırıyor. SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur, emekli, asgari ücretli yeni yılda ne kadar maaş alacağını araştırıyor. Merkez Bankası'nın son olarak enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonu enflasyon tahmininde gerçekleştirdiği revize ile maaş beklentileri de değişti.

2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru... Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! İşte Ocak ayındaki yeni maaşlar G1

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31-33 aralığında gerçekleşti. Buna göre ise memur ve emekli için yeni zam oranları da ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yukarı yönlü revize ettiği enflasyon tahminine göre, yeni maaşlar için tahminler de yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru... Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! İşte Ocak ayındaki yeni maaşlar G2

4 aylık enflasyon farkına göre, emekli yüzde 10,25 oranında zammı garantilemişti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, en düşük emekli maaşı için oluşan zam tablosu şu şekilde:

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru... Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! İşte Ocak ayındaki yeni maaşlar G3

yüzde 31 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 12.28 artışla 18 bin 953 TL

yüzde 32 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 13.15 artışla 19 bin 100 TL

yüzde 33 olarak gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı yüzde 13.99 artışla 19 bin 242 TL

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN 3 İHTİMAL VAR!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru... Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! İşte Ocak ayındaki yeni maaşlar G4

En düşük memur zammı için ise 3 ihtimalli bir zam senaryosu oluştu. Buna göre, en düşük memur emeklisi maaşı için şu ihtimaller var:

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru... Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! İşte Ocak ayındaki yeni maaşlar G5

yüzde 31 çıkması halinde en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 18.7 enflasyona göre 26 bin 911 TL

yüzde 32 çıkması halinde en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 19.6 enflasyona göre 27 bin 111 TL

yüzde 33 çıkması halinde en düşük memur emeklisi maaşı yüzde 20.5'lik enflasyoan göre 27 bin 319 TL

Enflasyon Merkez Bankası bağkur ssk asgari ücret 2026
