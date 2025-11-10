SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memuru... Milyonların zam tablosunda 3 ihtimal göründü! İşte Ocak ayındaki yeni maaşlar

2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31-33 aralığında gerçekleşti. Buna göre ise memur ve emekli için yeni zam oranları da ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yukarı yönlü revize ettiği enflasyon tahminine göre, yeni maaşlar için tahminler de yapıldı.