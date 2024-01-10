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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşıyla ilgili yeni gelişme! AK Parti'den açıklama geldi: 'Aylıklar...'

10.01.2024 17:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sinyali... Asgari ücretin ardından memur ve memur emeklisine de yüzde 50 zam yapılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise yüzde 37,5'te kalmıştı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının iyileştirilmesi için peş peşe açıklamalar gelmiş ve gözler hükümetten yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

Asgari ücretin yeni yılda belli olmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrilmişti. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklamasın sonrasında zam oranı memur ve memur emeklisine yüzde 50, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37,5 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı sonrasında ek zam iddiaları konuşulmaya başlanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 50 oranında zam yapılması gerektiği ifade edilmişti.


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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELDİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu gelişmeler sonrasında gözler hükümetten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalara çevrilmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği açıklama AK Parti'den geldi.

"AYLIKLAR İYİLEŞTİRİLECEK"

"AYLIKLAR İYİLEŞTİRİLECEK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarıyla ilgili olarak "Aylıklar oransal artışla iyileştirilecek" dedi.

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

GÖZLER TBMM'YE ÇEVRİLDİ

Güler açıklamasının devamında "Kısa çalışma ödeneği ve çalışma hayatına ilişkin 7-8 maddelik bir düzenlenme üzerine çalışıyor. Ocak ayının üçüncü haftası TBMM gündemine gelecek" diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ"

"ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ"

Fatih Portakal "Çalışmalar başlamış. 16 Ocak'a kadar biliyorsunuz zaten meclis kapalı. 16 Ocak'a kadar işte çalışmalar yapılıyor, o çalışmalar da Erdoğan'ın önüne sunulacak. İki senaryo varmış 10 bin TL'nin üzerine çıkarılma en düşük emekli maaşının. Tabii bu seyyanen bir zam demek, bu da bir yasa gerektiriyor, meclisten çıkacak." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı ak parti
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