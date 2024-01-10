SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşıyla ilgili yeni gelişme! AK Parti'den açıklama geldi: 'Aylıklar...'

"ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞ"

Fatih Portakal "Çalışmalar başlamış. 16 Ocak'a kadar biliyorsunuz zaten meclis kapalı. 16 Ocak'a kadar işte çalışmalar yapılıyor, o çalışmalar da Erdoğan'ın önüne sunulacak. İki senaryo varmış 10 bin TL'nin üzerine çıkarılma en düşük emekli maaşının. Tabii bu seyyanen bir zam demek, bu da bir yasa gerektiriyor, meclisten çıkacak." demişti.