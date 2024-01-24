SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken açıklama! Canlı yayında rakam verdi

PORTAKAL'DAN EMEKLİYE EK ZAM YORUMU

Gazeteci Fatih Portakal SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan son zammı değerlendirdi. 'Ne dediysek o' yorumunu yapan Portakal, "Bundan sonra en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı. **Portakal şunları ifade etti: **