SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine 4 ödeme birden! Çift maaş, bayram ikramiyesi, banka promosyonu… 17 Nisan’da başlıyor!

EYT yasası 3 Mart’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT şartlarını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşurken, milyonlar şimdi ilk maaşına kavuşmayı bekliyor. Bu kapsamda EYT'lileri çift emekli maaşı ödemesi, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu olmak üzere 4'lü kazanç bekliyor.
Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, başvurularını tamamlayan EYT'liler ilk emekli maaşını almak için geri sayıma geçti. Mart ayında emeklilik başvurusunu tamamlayan EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren hak sahibi olacak. Yani maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın emeklilik başvurusunu Mart ayında yapmış ve hakkını kazanmış EYT'li 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak. SSK'dan emekli olanların maaşları her ayın 17'sinde başlıyor 26'sına kadar sürüyor. Bağ-Kur’lular her ayın 25-28’i arasında maaşlarını alıyor. Emekli maaşının yatacağı tarih ise tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.
Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. İşte o tarihler...
İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...
Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılacak. 1 milyonun üzerinde EYT'li emekli olmak üzere başvurdu. Yoğunluk nedeniyle Nisan ayı içerisinde ilk maaş ödemesini almayan olursa bile bu hak kaybı yaratmayacak ve 1 Nisan'dan itibaren bütün hak edişler gerçekleştirilecek.
EYT'lilerin ortalama emekli aylığı yaklaşık olarak 8 bin 750 lira civarında olduğu bildirildi. Burada ortalama emekli aylığı SSK'lılarda 7.800 TL, Bağ-Kur'lularda 5.800 TL, Emekli Sandığı'nda ise 12.400 TL olduğu hesaplandı.
1. Çift ödeme: Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaş bağlanması 1 Nisan itibarıyla yapılacak. Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. Örneğin ayın 20'sinde maaşını alacak EYT'liye 20 günlük fark ödemesi (1 Nisan-20 Nisan hak ödemesi) ve 1 emekli maaşı ödemesi beraber yapılacak. Yani EYT'li 2 ödeme birden almış olacak.
2. Bayram ikramiyesi ödemesi: Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilecek. Dolayısıyla 1 Nisan'dan itibaren maaşı bağlanan her EYT'li maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın bayram ikramiyesi de alacak.
3. Banka promosyonu: EYT'liler emeklilik hakkı kazandıklarında maaşını nerden alacağı yönünde ister kamu bankası olsun ister özel bankalar olsun seçimini kendisi yapıyor. Bankalar burada müşteri kazanmak için emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan her EYT'liye promosyon ödemesi yapacak. Bu rakam son olarak 10 bin TL'ye kadar yükseldi.
Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;
tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mart – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde 1.500 TL'de chip para ödülü imkanı var.
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara ek ödemelerle 8.500 TL verilecek. Kampanya geçerlilik tarihi olarak 3-31 Mart 2023 olarak duyuruldu. Ayrıca banka prim borcu olanlara da yüzde 1,89 oranında faizle kredi imkanı veriyor.