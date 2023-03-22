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SSK ve Bağ-Kur EYT’lisine 4 ödeme birden! Çift maaş, bayram ikramiyesi, banka promosyonu… 17 Nisan’da başlıyor!

22.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesi ile milyonlar ilk maaş için gün saymaya başladı. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT’liler için ödemeler Nisan ayı itibarıyla başlayacak. SSK’dan emekli olacaklar 17 Nisan’dan, Bağ-Kur’dan emekli olacaklar ise 25 Nisan’dan itibaren ödeme alabilecek. Ancak emekli maaşı ile beraber bir ödeme daha olacak. Yine bunların yanında bayram ikramiyesi ve banka promosyonu emeklilik hakkı kazanmış olan EYT'lilere ek gelir olacak.

EYT yasası 3 Mart’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT şartlarını yerine getiren 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşurken, milyonlar şimdi ilk maaşına kavuşmayı bekliyor. Bu kapsamda EYT'lileri çift emekli maaşı ödemesi, bayram ikramiyesi ve banka promosyonu olmak üzere 4'lü kazanç bekliyor.

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MART’TA BAŞVURANA İLK MAAŞ NİSAN’DA

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, başvurularını tamamlayan EYT'liler ilk emekli maaşını almak için geri sayıma geçti. Mart ayında emeklilik başvurusunu tamamlayan EYT'liler 1 Nisan'dan itibaren hak sahibi olacak. Yani maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın emeklilik başvurusunu Mart ayında yapmış ve hakkını kazanmış EYT'li 1 Nisan'dan itibaren tüm haklarını alacak. SSK'dan emekli olanların maaşları her ayın 17'sinde başlıyor 26'sına kadar sürüyor. Bağ-Kur’lular her ayın 25-28’i arasında maaşlarını alıyor. Emekli maaşının yatacağı tarih ise tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

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İŞTE EYT'LİLERE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. İşte o tarihler...

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşte SSK emekli maaşları için ödeme takvimi...

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.

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BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
  • Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
  • Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılacak. 1 milyonun üzerinde EYT'li emekli olmak üzere başvurdu. Yoğunluk nedeniyle Nisan ayı içerisinde ilk maaş ödemesini almayan olursa bile bu hak kaybı yaratmayacak ve 1 Nisan'dan itibaren bütün hak edişler gerçekleştirilecek.

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EYT'LİLERİN ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI 8.750 TL

EYT'lilerin ortalama emekli aylığı yaklaşık olarak 8 bin 750 lira civarında olduğu bildirildi. Burada ortalama emekli aylığı SSK'lılarda 7.800 TL, Bağ-Kur'lularda 5.800 TL, Emekli Sandığı'nda ise 12.400 TL olduğu hesaplandı.

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EYT'LİLERE 4'LÜ KAZANÇ FORMÜLÜ

1. Çift ödeme: Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaş bağlanması 1 Nisan itibarıyla yapılacak. Emeklilik işlemleri tamamlanan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında alacak. Örneğin ayın 20'sinde maaşını alacak EYT'liye 20 günlük fark ödemesi (1 Nisan-20 Nisan hak ödemesi) ve 1 emekli maaşı ödemesi beraber yapılacak. Yani EYT'li 2 ödeme birden almış olacak.

2. Bayram ikramiyesi ödemesi: Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihinde idrak edilecek. Dolayısıyla 1 Nisan'dan itibaren maaşı bağlanan her EYT'li maaşı ne zaman hesabına yatarsa yatsın bayram ikramiyesi de alacak.

3. Banka promosyonu: EYT'liler emeklilik hakkı kazandıklarında maaşını nerden alacağı yönünde ister kamu bankası olsun ister özel bankalar olsun seçimini kendisi yapıyor. Bankalar burada müşteri kazanmak için emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan her EYT'liye promosyon ödemesi yapacak. Bu rakam son olarak 10 bin TL'ye kadar yükseldi.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR? (MART 2023)

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi. Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

  • 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK

AKBANK

Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mart – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde 1.500 TL'de chip para ödülü imkanı var.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara ek ödemelerle 8.500 TL verilecek. Kampanya geçerlilik tarihi olarak 3-31 Mart 2023 olarak duyuruldu. Ayrıca banka prim borcu olanlara da yüzde 1,89 oranında faizle kredi imkanı veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
EYT

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