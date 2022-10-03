FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SSK veya Bağ-Kur fark etmiyor! Banka promosyonunda yeni gelişme! Rakam 10 katına çıkabilir

SSK veya Bağ-Kur fark etmiyor! Banka promosyonunda yeni gelişme! Rakam 10 katına çıkabilir

03.10.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Her yıl yılda sadece bir kez yapılan promosyon artışı, bu sene bambaşka bir boyut kazandı. Neredeyse her ay tutarları güncelleyen bankalar, Ekim ayı dönemini başlattı. Kamu kurumları komisyonlarını toplayarak yeni promosyon anlaşmaları yapmaya başladı. Rakam 10 katına kadar çıkabiliyor. İşte banka promosyonlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

Banka promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı. Eylül ayı itibariyle biten emekli promosyon haberleri sonrası yeni gelişme yaşandı. Kimi bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için de güncellerken, kimi bankalar da Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geliyor. İşte banka promosyonlarıyla ilgili haberin detayı...

Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor. Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin 10'da biri kadar yok.

FARKI ÖDE YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU AL

FARKI ÖDE YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU AL
Bu noktada sizin emekli promosyonunun aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1.500 TL ödendi. Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizin henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanız şu anda 1.500 TL'nin çok üstünde promosyon ödüyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek.
3 yıl için söz verdiğinizden dolayı 2 yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklimiz aldığı 1.500 TL'nin 2 yıllık iadesi olan 1.000 TL'sini geri ödediğinizde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkınız doğuyor. Böylece isterseniz aynı bankaya isterse farklı bankaya başvurarak yeni promosyonuzu yüksek ödemeyle alabileceksiniz.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIRKEN BU DETAYA DİKKAT! BLOKE KONULAMIYOR

EMEKLİ MAAŞI TAŞIRKEN BU DETAYA DİKKAT! BLOKE KONULAMIYOR
Emekli promosyon aldığı bankadan kredi kullanmışsa emekli maaşı için banka, değişikliğe izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonunun bir ilgisi bulunmuyor.

Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor. tüm şikayetler için tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün.

YARGITAY KARARI VAR: EMEKLİ MAAŞI İÇİN HACİZ UYGULANAMAZ!

YARGITAY KARARI VAR: EMEKLİ MAAŞI İÇİN HACİZ UYGULANAMAZ!
Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aldığı bir emsal karar da bulunuyor. 2021/829 nolu emsal karara göre Emekli maaşına bloke konulmasına dair muvafakatnamelerin önceden düzenlenemeyeceği, kredi sözleşmesi esnasında verilen muvaffakatnamenin geçersiz olduğu belirtiliyor. Böylece emekli maaşına haciz getirilemeyeceği gibi kredi borcundan dolayı bloke de konulamıyor. Yargıtay'ıan benzer kararlarında da emekli maaşına bloke konulamayacağı hüküm altına alınmış durumda.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Kocası ‘yasak aşka’ suçüstü yaptı, Yargıtay son sözü söyledi

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Benzin ve motorine indirim beklenirken flaş gelişme

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir!

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! 1000 TL...

Çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! 1000 TL...

Ocak 2023 memur ve emekli zammı ne olacak?

Ocak 2023 memur ve emekli zammı ne olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kurtardığı vahşi yılanı öpmek isteyince olanlar oldu!

Kurtardığı vahşi yılanı öpmek isteyince olanlar oldu!

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.