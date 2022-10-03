SSK veya Bağ-Kur fark etmiyor! Banka promosyonunda yeni gelişme! Rakam 10 katına çıkabilir

Banka promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi için adeta birbirleriyle yarıştı. Eylül ayı itibariyle biten emekli promosyon haberleri sonrası yeni gelişme yaşandı. Kimi bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için de güncellerken, kimi bankalar da Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor. Öte yandan Ekim ayında da memur maaş promosyonları için kurumlardan açıklama geliyor. İşte banka promosyonlarıyla ilgili haberin detayı...

Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor. Ancak 2020 ve sonrasında promosyon anlaşması yapanların henüz süresi bitmedi. Özellikle 2020 yılında anlaşma yapanların aldığı promosyon rakamları bugün verilenlerin 10'da biri kadar yok.



FARKI ÖDE YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU AL Bu noktada sizin emekli promosyonunun aldığınız tarih çok önemli. Diyelim 2021 yılında promosyon aldınız ve size 1.500 TL ödendi. Sizin yeniden promosyon almanız için süre 2024 yılında dolacak. Bu durumda sizin henüz 2 yıl daha beklemeniz gerekiyor. Oysa bankanız şu anda 1.500 TL'nin çok üstünde promosyon ödüyor. Bu durumda sözleşme bozmanız gerekecek.

3 yıl için söz verdiğinizden dolayı 2 yıllık promosyonu geri iade edeceksiniz. Yukarıdaki örneğe bakarsak bu emeklimiz aldığı 1.500 TL'nin 2 yıllık iadesi olan 1.000 TL'sini geri ödediğinizde artık yeniden bir anlaşma yapma hakkınız doğuyor. Böylece isterseniz aynı bankaya isterse farklı bankaya başvurarak yeni promosyonuzu yüksek ödemeyle alabileceksiniz.



EMEKLİ MAAŞI TAŞIRKEN BU DETAYA DİKKAT! BLOKE KONULAMIYOR Emekli promosyon aldığı bankadan kredi kullanmışsa emekli maaşı için banka, değişikliğe izin vermiyor. Oysa kredi ile promosyonunun bir ilgisi bulunmuyor.



Kredi borcu zamanında ödendiği sürece emekli istediği bankadan maaşını alabiliyor. Bazı bankaların da sözleşmesini bitiren emeklilere çok küçük rakamlar teklif ettikleri şikayetleri bulunuyor. tüm şikayetler için tüketici hakem heyetlerine başvurmak mümkün.

