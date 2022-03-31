Staj sigortasında kapsam genişliyor! Erken emekliliğin önü açılacak…

Meslek liselerinde zorunlu staj yapanların sadece sağlık sigortalarının yatırılması nedeniyle, çalıştıkları günlerin emekliliğe başlangıç sayılmayan mağdur sayısı 1,5 milyonu buluyor. Ancak bazı meslek gruplarında staj dönemlerine ilişkin borçlanma hakkı bulunuyor. Örneğin avukatlık mesleği… Avukat adayları mezuniyet sonrasında 1 yıl kadar staj yapıyor. Eğer bu süreler içerisinde sigortalı olmaksızın staj yapmışlarsa, bu süreleri emeklilik için borçlanmaları mümkün. SİNEM ERYILMAZ / MYNET ÖZEL

Staj çalışmasının erken emeklilik için prim günlerine dahil edilmesinin genele yayılması istenirken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’den çok kritik bir açıklama geldi. Çetin Ali Dönmez Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 47’nci Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında konuya ilişkin önemli bir adım atılacağını duyurdu. Buna göre otomotiv sektöründe staj yapacak meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişlerinin yapılması yönünde çalışma başlatılacak.

“ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK ETMELİYİZ” Dönmez, burada yaptığı konuşmasında otomotiv sektörü temsilcilerine seslenerek, “Bu çocuklarımızın emeklilik sigortalarının başlamasını birlikte sağlayabiliriz. Nitelikli insan kaynağı sanayide böyle yetişiyor. Ben mühendislik fakültesi mezunuyum ve sanayide çalışmanın hiç kolay olmadığını biliyorum. Sabır ve emek istiyor. Dolayısıyla öğrencilik zamanı stajı çok önemli. Bu yüzden bu staj konusunu çok önemsiyorum. Buradan otomobil sektörü temsilcilerine sesleniyorum. Staj konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gündeme getirelim. 4 yıllık üniversite ve meslek lisesi okuyanların böyle bir hakkı olsun. Otomotiv sanayiinde gelip çalışsınlar. Üretim ortamı kolay bir ortam değil. O yüzden böyle kararlar ile teşvik edilmesi lazım. Bunu beraber teşvik etmeliyiz” dedi.

EYT DÜZENLEMESİ ÇARE OLACAK MI? Mevcut yasalara göre stajda çalışması için borçlanma da yapılamıyor. Bu kapsamda merak edilen bir diğer konu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak düzenlemenin staj çalışmasını da kapsayıp kapsamayacağı? Uzmanlar EYT ile ilgili düzenleme yapılsa bile staj primleri için ayrı bir kanun gerektiğinin altını çiziyor. Ancak böyle bir düzenleme ile staj mağdurlarının EYT ile ilgili düzenlemeden yararlanabileceği ifade ediliyor.

BAKAN BİLGİN: STAJ MAĞDURLARI'NIN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise staj mağdurlarının sorunlarının ve taleplerinin farkında olduklarını, bununla ilgili bir çalışma yaptıklarını dile getirmişti. Bakan Bilgin, “1,5 Milyon staj mağduru konunun ve verdiğiniz sözün takipçisi olacağız” açıklamasını yaptı.