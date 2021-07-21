Staj yapana 767 TL! Gençlere ilave devlet desteği de var...

Mezun olmak, deneyim kazanmak ve sınıf geçmek için birçok öğrenci staja tabi tutuluyor. İşletmelerde staj gören öğrencilere verilecek ücretin alt sınırının bulunduğu belirtildi. Yasaya göre staj yapan öğrencilerin, en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

İşte 2021 stajyer maaşları...

Argari ücrette görülen artış ile ödenecek taban maaş miktarı da değişti. Stajyerlere geçen sene en az 619,19 TL ödeniyordu. Söz konusu tutar bu sene ise 767,27 TL'ye çıktı.

Bu yaz döneminde staj yapan öğrencilere, 767,27 TL'den daha az asgari ücretin verilmeyeceği açıklandı. Stajyer ücretleri için devlet katkı sağlıyor.

Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 255,75 lira olarak uygulanıyor.

İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ Usta-çırak ilişkisi, küçük işletmelerde eleman yetiştirmek ve mesleğe kazandırmak açısından yüz yıllardır önemini koruyor.