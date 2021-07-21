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Staj yapana 767 TL! Gençlere ilave devlet desteği de var...

21.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında birçok öğrenci bir üst sınıfa geçmek, okulu tamamlamak veya deneyim kazanmak için staj yapıyor. Öte yandan öğrenciler, stajyer maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşverenlerin öğrencilere en az 767 TL staj parası ödemesi gerekiyor. İşte ayrıntılar...

Mezun olmak, deneyim kazanmak ve sınıf geçmek için birçok öğrenci staja tabi tutuluyor. İşletmelerde staj gören öğrencilere verilecek ücretin alt sınırının bulunduğu belirtildi. Yasaya göre staj yapan öğrencilerin, en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alması gerekiyor. İşte ayrıntılar...

İşte 2021 stajyer maaşları...

Argari ücrette görülen artış ile ödenecek taban maaş miktarı da değişti. Stajyerlere geçen sene en az 619,19 TL ödeniyordu. Söz konusu tutar bu sene ise 767,27 TL'ye çıktı.
Bu yaz döneminde staj yapan öğrencilere, 767,27 TL'den daha az asgari ücretin verilmeyeceği açıklandı. Stajyer ücretleri için devlet katkı sağlıyor.
Devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 511,51 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise 255,75 lira olarak uygulanıyor.

İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ

İŞVERENE DEVLET DESTEĞİ
Usta-çırak ilişkisi, küçük işletmelerde eleman yetiştirmek ve mesleğe kazandırmak açısından yüz yıllardır önemini koruyor.
Hükümet, ekonomi reform programı kapsamında Eylül ayından başlayarak mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmaya çalışacak. Bunun için, kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme yapılacak.
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