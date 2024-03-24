Süreç başladı, büyük gün yarın! Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi aşabilir!"

Milyonlarca emeklinin gözü seçim öncesi seyyanen zam açıklamasındayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kamu bankalarının emekli promosyonları için açıklama geldi. Kamu bankalarının emekli promosyonları 8 bin ila 12 bin TL arasında değişecek. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da banka promosyon miktarlarını güncellemesi bekleniyor. İşte detaylar...
Erdoğan, emekli promosyonlarıyla ilgili "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum." dedi.
Erdoğan konuşmasından sonra bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." duyurusunu yaptı.
Milliyet'in sorularını yanıtlayan SGK Uzmanı Emin Yılmaz şunları söyledi:
“Özel bankaları tetikleyeceğini düşünüyorum. Kamu bankalarında bir artış yapıldığı zaman özel bankaların promosyonları yükselteceğini tahmin ediyorum."
"Kamu bankalarında önceki dönemde en düşük promosyon 3 bin TL veriliyordu. Burada yüzde 166 oranında artışla 8 bin TL’ye yükseldi."
"Daha öncesinde 8 bin TL’ydi, yüzde 50’lik bir artışla 12 bin TL’ye yükselmiş oldu. Peki özel bankalarda ne kadar olacak? Özel bankalarda en yüksek rakam 15 bin TL’ydi. Dolayısıyla kamu bankasında yüzde 50’lik artış olunca, özel banka da bunu tahmin edeceğinden dolayı özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor."