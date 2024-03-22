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Sürpriz faiz hamlesinin ardından tablo değişti! Mevduat faizlerinde kritik eşik aşıldı! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 11:07
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Bankada parası olanlar dikkat! Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Bankadan sürpriz bir karar geldi ve politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası'nın faiz hamlesi mevduat faizleri de dengeleri değiştirdi. Mevduat faizlerinde yüzde 55 görüldü. Banka banka faiz oranları....

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplandı. Beklentilerin aksine Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artırımı kararı geldi. Politika faizinin yüzde 50'yi çıkarılmasının ardından mevduat faizleri de yükselişe geçti. En yüksek faiz oranı veren bankalar hangileri? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Anlık Borsa

AKBANK

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Net getiri: 44.955 TL

Vade sonu ödeme: 1.044.975 TL

ODEABANK

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 44.142 TL

Vade sonu ödeme: 1.044.142 TL

TEB

TEB

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 45.808 TL

Vade sonu ödeme: 1.045.808 TL

BURGAN ON PLUS

BURGAN ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 38.312 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

FİBABANK

FİBABANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Net getiri: 45.808 TL

Vade sonu ödeme: 1.045.808 TL

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Anahtar Kelimeler:
faiz banka Merkez Bankası karar mevduat faizi
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