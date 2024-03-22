Sürpriz faiz hamlesinin ardından tablo değişti! Mevduat faizlerinde kritik eşik aşıldı! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplandı. Beklentilerin aksine Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artırımı kararı geldi. Politika faizinin yüzde 50'yi çıkarılmasının ardından mevduat faizleri de yükselişe geçti. En yüksek faiz oranı veren bankalar hangileri? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?



