Sürpriz faiz hamlesinin ardından tablo değişti! Mevduat faizlerinde kritik eşik aşıldı! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplandı. Beklentilerin aksine Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz artırımı kararı geldi. Politika faizinin yüzde 50'yi çıkarılmasının ardından mevduat faizleri de yükselişe geçti. En yüksek faiz oranı veren bankalar hangileri? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 44.955 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.975 TL
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 44.142 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.142 TL
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.808 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.808 TL
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 38.312 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.808 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.808 TL