Taksit sayısı, asgari tutar artışı... Borçlar arttı, kredi kartları için harekete geçildi: İşte olası adımlar

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı "Kredi kartlarına taksik sınırlaması gelecek mi?" sorusuna yanıt ararken dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan "Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var. Çalışmalarımız sürüyor." açıklaması geldi.
Bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Borçların artmasının ardından kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılacağı haberlere gündeme geldi. HaberTürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Kredi kartında limite göre %20 ile %40 arasında uygulanan asgari ödeme tutarı artırılabilir.
Taksit sayıları düşürülebilir, gecikme faiz oranı artırılabilir, 3 dönem ödeme yapılmadığında, kartın alışverişe kapanma süresi kısaltılabilir ve nakit çekim zorlaştırılabilir.
Son zamanlarda kredi kartları için uygulanan azami akdi faiz oranı %3,66. Gecikme durumunda %3,96 olarak uygulanıyor. Nakit çekimde azami akdi faiz oranı %4,42 iken, gecikme durumunda %4,72'ye yükseliyor.
Taksit sayısına gelince, beyaz eşyada 9, elektronik eşyada 4, bilgisayarda 12 ve tablette 6 ay olarak uygulanıyor. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda ise taksitlendirme yok.