FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Taksit sayısı, asgari tutar artışı... Borçlar arttı, kredi kartları için harekete geçildi: İşte olası adımlar

Taksit sayısı, asgari tutar artışı... Borçlar arttı, kredi kartları için harekete geçildi: İşte olası adımlar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.02.2024 15:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki yükseliş, yüksek enflasyon sonrası vatandaşlar harcamalarında kredi kartına yöneldi, borçlar rekor kırdı. Ekonomi yönetiminde de kredi kartı düzenlemesi sinyali geldi. Peki kredi kartları için atılacak adımlar neler olabilir?

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısı "Kredi kartlarına taksik sınırlaması gelecek mi?" sorusuna yanıt ararken dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan "Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var. Çalışmalarımız sürüyor." açıklaması geldi.

Keşfet

Bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Borçların artmasının ardından kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılacağı haberlere gündeme geldi. HaberTürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Kredi kartında limite göre %20 ile %40 arasında uygulanan asgari ödeme tutarı artırılabilir.

Taksit sayıları düşürülebilir, gecikme faiz oranı artırılabilir, 3 dönem ödeme yapılmadığında, kartın alışverişe kapanma süresi kısaltılabilir ve nakit çekim zorlaştırılabilir.

Son zamanlarda kredi kartları için uygulanan azami akdi faiz oranı %3,66. Gecikme durumunda %3,96 olarak uygulanıyor. Nakit çekimde azami akdi faiz oranı %4,42 iken, gecikme durumunda %4,72'ye yükseliyor.

Taksit sayısına gelince, beyaz eşyada 9, elektronik eşyada 4, bilgisayarda 12 ve tablette 6 ay olarak uygulanıyor. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda ise taksitlendirme yok.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı borç Merkez Bankası asgari
En Çok Okunan Haberler
Yakalandığı hastalık 1 yılda bu hale getirdi! 'Aynaya bakamıyorum'

Yakalandığı hastalık 1 yılda bu hale getirdi! 'Aynaya bakamıyorum'

Son dakika | İşte faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları

Son dakika | İşte faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartları

Erdoğan'ın 'İstanbul' çıkışları İmamoğlu'nu kızdırdı

Erdoğan'ın 'İstanbul' çıkışları İmamoğlu'nu kızdırdı

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

100 bin dediler, 70 bine anlaştı! "Herkes benimle alay ediyor"

Emekliler için iki bakanlık çalışmaya başladı! Faturada ve ulaşımda indirim, kira yardımı...

Emekliler için iki bakanlık çalışmaya başladı! Faturada ve ulaşımda indirim, kira yardımı...

Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler

Asgari ücrette ara zam olacak mı? TCMB raporunda dikkat çeken ifadeler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.