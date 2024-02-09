Taksit sayısı, asgari tutar artışı... Borçlar arttı, kredi kartları için harekete geçildi: İşte olası adımlar

Bireysel kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Borçların artmasının ardından kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılacağı haberlere gündeme geldi. HaberTürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Kredi kartında limite göre %20 ile %40 arasında uygulanan asgari ödeme tutarı artırılabilir.